В опитуванні взяли участь понад 7 тисяч медичних працівників — лікарів, керівників медзакладів, фармацевтів, медичних сестер і братів, пише ЛБ.

80,5% опитаних зазначили, що користуються інструментами ШІ регулярно або час від часу. З них 21,6% роблять це регулярно, а 58,9% — іноді.

Водночас 65,7% медичних працівників підтримують використання штучного інтелекту в охороні здоров’я. Найвищий рівень підтримки зафіксували серед представників приватного сектору.

Найчастіше медики хотіли б використовувати ШІ для:

пошуку клінічних настанов і протоколів — 57,4%;

пошуку нормативно-правових актів — 54,1%;

диференційної діагностики — 33,6%;

планування та організації роботи — 33,6%;

підготовки чернеток медичних записів — 31%.

Таким чином, один із головних запитів медичних працівників — автоматизувати рутинні завдання та швидше знаходити необхідну клінічну й нормативну інформацію.

Майбутні ШІ-інструменти медпрацівники розглядають не лише як цифрових помічників, а як системи, що працюють із перевіреною інформацією.

Зокрема, вони очікують інтеграції ШІ з клінічними настановами та стандартами медичної допомоги, уніфікованими клінічними протоколами, нормативно-правовими актами МОЗ, офіційними роз’ясненнями НСЗУ, довідниками та класифікаторами ЕСОЗ, а також міжнародними клінічними рекомендаціями.

Для медиків важливо розуміти, на яких джерелах ґрунтується відповідь штучного інтелекту. Прозорість рекомендацій та юридична визначеність відповідальності називають серед ключових умов довіри до таких систем.

Водночас медичні працівники звертають увагу на ризики. Найбільшим із них вони вважають можливі помилки ШІ. Тому, на думку учасників опитування, разом із розвитком технологій мають з’явитися зрозумілі правила їх використання, перевірки рекомендацій та визначення відповідальності за рішення.

В опитуванні пацієнтів взяли участь понад 300 людей. 67,5% із них підтримують використання штучного інтелекту в охороні здоров’я.

Водночас пацієнти очікують від ШІ насамперед допомоги у розумінні власного здоров’я, а не заміни лікаря.

Найбільший попит — на інструменти, які можуть:

пояснювати діагноз і результати обстежень простою мовою;

допомагати знайти лікаря та записатися на прийом;

підказувати, до якого спеціаліста звернутися.

Таким чином, пацієнти бачать ШІ своєрідним «перекладачем» медичної інформації, який допомагає зрозуміти результати аналізів, медичні терміни, діагноз та подальші кроки.

Більшість опитаних також готові сприймати ШІ як допоміжний інструмент у роботі лікаря за умови, що остаточне рішення залишається за медичним працівником.