Житомир зазнав цинічної атаки російських військ – ворог завдав ударів безпілотниками типу «Бандероль», – повідомив Максим Цуцкірідзе.

Цей удар забрав життя двох поліцейських. Щонайменше 20 людей постраждали.

-Ворог вкотре б’є не лише по будівлях. Він свідомо атакує людей, які щодня працюють заради безпеки інших. Сьогодні під ударом опинилася будівля Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Внаслідок обстрілу виникла пожежа покрівлі та четвертого поверху.

Це ще один прояв справжньої суті російської агресії – терору, спрямованого проти людей і тих, хто їх захищає.

На місці працюють поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби. Ми допомагаємо постраждалим, забезпечуємо безпеку людей і документуємо кожен наслідок цієї атаки.