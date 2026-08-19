Під час сьогоднішнього засідання Центральна виборча комісія ухвалила постанову щодо нелегітимності організації підготовки та проведення на тимчасово окупованих територіях України “виборів” депутатів державної думи російської федерації.

Про це повідомляє пресслужба Секретаріату ЦВК, передає Інше ТВ.

Комісія, зокрема, зазначила, що в умовах триваючої збройної агресії рф продовжується системне використання виборчих процедур як інструменту легітимізації тимчасової окупації частини України, незаконного поширення власної юрисдикції на суверенну територію України та її примусової інтеграції до політичного і правового простору держави-агресора.

Попри чітку міжнародно-правову оцінку незаконності таких дій, їх неодноразове засудження Україною та міжнародною спільнотою, а також визнання будь-яких проведених на тимчасово окупованих територіях України “виборів” і “референдумів” нікчемними та такими, що не створюють жодних правових наслідків, рф продовжує активно використовувати виборчі процедури як складову своєї гібридної війни та іноземного втручання у демократичні процеси України, у такий спосіб засвідчуючи документально власні міжнародні злочини. Черговим з них є нелегітимна організація підготовки та проведення на ТОТ України “виборів” депутатів держдуми рф 20 вересня 2026 року, голосування на яких відбуватиметься з 18 до 20 вересня.

Як відомо, у червні 2026 року цвк рф ухвалила низку рішень щодо організації “виборчого процесу” на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, а також Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. При цьому на зазначених територіях країна-агресор незаконно утворила 11 одномандатних виборчих округів.

ЦВК також наголосила, що організація “виборів” депутатів держдуми в ОВО на тимчасово окупованих територіях України, зокрема Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, де ці “вибори” планується провести вперше, є не лише ще одним проявом грубого нехтування нормами міжнародного права з боку країни-агресора, а й намаганням провести новий етап так званої інтеграції захоплених українських земель у державно-правову систему рф, черговою спробою протиправно включити частину території України до російського конституційного та політичного простору.

Відтак ЦВК засудила протиправні рішення та дії органів влади рф та її окупаційних адміністрацій щодо організації підготовки і проведення на тимчасово окупованих територіях України “виборів” депутатів державної думи російської федерації. Та наголосила, що всі спроби організації підготовки та проведення російською федерацією цих “виборів” є нелегітимними, а результати такого голосування та всі документи, що оформлюються в процесі таких “виборів”, зокрема протоколи про їх результати та депутатські мандати “обраних” депутатів, є юридично нікчемними і не створюють жодних правових наслідків.

Окрім того, Комісія зазначеною постановою схвалила Заяву, в якій закликала іноземні держави та їхні органи адміністрування виборів, міжнародні організації, місії зі спостереження за виборами, представників іноземної громадськості та політичних партій, журналістів засудити рішення та дії органів влади рф і створених нею окупаційних адміністрацій щодо організації підготовки й проведення на тимчасово окупованих територіях України незаконних “виборів” депутатів держдуми рф та не визнавати жодних результатів цих “виборів” і повноважень осіб, визнаних обраними за їх результатами, а також легітимності сформованої унаслідок їх проведення державної думи рф.

Водночас – не брати участі в спостереженні за процесом указаних “виборів” та сприяти якнайшвидшому припиненню російською федерацією окупації українських територій, застосуванню та/або посиленню персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) стосовно посадових осіб і громадян рф, причетних до організації на тимчасово окупованих територіях України підготовки та проведення цих псевдовиборів.

ЦВК у вказаній постанові також закликала громадян України – виборців, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, утриматися від участі в будь-яких заходах, спрямованих на організацію підготовки та проведення незаконних “виборів” депутатів держдуми рф, зокрема у формуванні так званих виборчих органів, балотуванні як кандидатів у депутати, поширенні інформації чи агітації, спостереженні за псевдовиборами та інших заходах.

Окрім того, Комісія звернула увагу державних органів та органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, суб’єктів у сфері медіа, політичних партій і громадських об’єднань, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, громадян України на кримінальну відповідальність за участь в організації та проведенні незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України, за публічні заклики до їх проведення та пособництво державі-агресору.

А обласним, районним військовим адміністраціям, військовим адміністраціям населених пунктів та органам місцевого самоврядування у межах повноважень та з урахуванням безпекової ситуації – рекомендувала сприяти виявленню, фіксації та передачі правоохоронним органам України інформації про факти організаційного, фінансового, інформаційного, технічного, логістичного чи силового забезпечення цих незаконних “виборів”, а також про осіб, причетних до таких дій.

Комісія звернулася й до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань щодо забезпечення належного розслідування відповідних фактів, встановлення осіб та суб’єктів, причетних до організаційного, фінансового, інформаційного, технічного, логістичного, адміністративного або силового забезпечення зазначених псевдовиборів, з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. А також – формування доказової бази для подальшого використання в межах міжнародного співробітництва та міжнародних механізмів притягнення рф і причетних осіб до відповідальності, зокрема у рамках діяльності Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Окрім того, Комісія звернулася до Офісу Генерального прокурора щодо врахування зібраних матеріалів та відкритих кримінальних проваджень за фактами організації підготовки та проведення російською федерацією незаконних “виборів” на тимчасово окупованих територіях України, забезпечення належної правової кваліфікації таких дій, встановлення всіх причетних осіб, належного документування доказів та використання відповідних матеріалів у межах здійснення міжнародно-правового співробітництва для притягнення посадових та службових осіб рф до відповідальності, зокрема в рамках діяльності зазначеного Спецтрибуналу.

ЦВК також звернулася до Ради національної безпеки і оборони України щодо координації міжвідомчих заходів реагування, опрацювання питань застосування санкцій та інших заходів впливу стосовно посадових та службових осіб рф, громадян інших держав, які підтримали та/або брали участь в організації та проведенні “виборів”, у тому числі у спостереженні за “виборами”, на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомляло Інше ТВ, ЦПД: на ТОТ Донеччини організовують псевдовибори до держдуми Росії.