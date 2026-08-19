14-16 серпня в Івано-Франківську проходив Кубок України зі спортивного та бойового самбо серед чоловіків та жінок.

У змаганнях було розіграно 32 комплекти нагород у чотирьох дисциплінах. Кубок України став важливим етапом відбору спортсменів до складу національної збірної України для участі у чемпіонаті світу.

Як повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, представники Миколаївської області продемонстрували високий рівень підготовки та здобули три нагороди:

Олександр Гик – переможець Кубку України у ваговій категорії до 88 кг;

Віталій Красножон – срібний призер у ваговій категорії до 79 кг;

Павло Пінзул – бронзовий призер у ваговій категорії до 88 кг.

Як повідомляло Інше ТВ, Спортсмени Миколаївщини здобули п’ять нагород чемпіонату України з боротьби самбо (ФОТО)