Відомий американський актор, володар «Золотого глобуса», зірка фільмів «Красуня» та «Хатіко: вірний друг» Річард Гір привітав українців із Днем Незалежності.

Відео розмістила Агенція з популяризації української культури Ukraine WOW, передає Інше ТВ.

«Я звертаюся до вас із Нью-Йорка. Усім людям України, кожному з вас, я передаю найтепліші вітання та висловлюю свою повну й непохитну підтримку. Вітаю з Днем Незалежності України! Я залишаюся поруч із вами. Я ваш брат», – каже у зверненні Річард Гір.

Відомий актор прочитав вірш Юрія Іздрика у перекладі Романа Івашківа та Еріне Моуре і завершив його українською.

Як повідомляло Інше ТВ, у 2022 році Річард Гір виставив на продаж свій розкішний Jaguar заради допомоги українцям.