МАГАТЕ вчора ввечері повідомило про вибух безпілотника на автобусній зупинці, якою користувалися співробітники, що прямували на Запорізьку АЕС.

Про це повідомило в соцмережі X Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

18 серпня приблизно о 6.00 на автобусній зупинці, де збираються співробітники Запорізької атомної електростанції, вибухнув безпілотник. Унаслідок цього постраждало 16 осіб, серед яких робітники й субпідрядники станції.

Один працівник зигинув на місці, ще троє дістали важкі поранення. Директор ЗАЕС у розмові з інспекторами МАГАТЕ назвав цей інцидент “найгіршою подією, з якою досі стикалася станція”.

Окрім того, в МАГАТЕ зафіксували атаки на промислову зону ЗАЕС. Водночас у заяві наголошують, що безпосередніх пошкоджень системи ядерної чи фізичної безпеки станції наразі не зафіксовано.

“Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликає військових командирів, відповідальних за ці дії, а також усіх інших, чиєю ціллю є атомні електростанції та/або їхній персонал, негайно припинити ці неприпустимі дії”, – ідеться в повідомленні організації.