У Дзержинську Нижегородської області РФ спостерігається масштабне задимлення, його джерело ймовірно, знаходиться на території військового заводу ім. Свердлова.

Про це свідчить OSINT-аналіз ASTRA

У ніч на 19 серпня очевидці з Дзержинська Нижегородської області опублікували кадри з масовою атакою БПЛА і з густим димом над містом.

OSINT-аналітик ASTRA встановив, що з високою ймовірністю джерело вибуху знаходиться на території заводу вибухових речовин ім. Свердлова. Завод знаходиться в західній частині Дзержинська, приблизно в 5 кілометрах від пошкодженого БПЛА багатоквартирного будинку.

ФКП «Завод імені Я. М.Свердлова» — градоутворююче підприємство Дзержинська, що входить у військово-промисловий комплекс Росії. Це стратегічно важливий оборонно-хімічний завод, один із найбільших виробників вибухових речовин у Росії з більш ніж 100-літньою історією.

Підприємство включено до санкційного списку України «за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілості, суверенітету та незалежності України». 23 червня 2023 року завод включено до санкційного списку країн Євросоюзу, також завод знаходиться під санкціями США, Великобританії, Японії та Швейцарії.