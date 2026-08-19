В Україні з 1 вересня 2026 року зарплати вчителів зростуть ще на 20%. Загалом порівняно з 2025 роком оплата праці педагогів має зрости на 50%.

Про це заявив Прем’єр-міністр Сергій Корецький під час конференції “Серпнева – 2026”, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами глави уряду, після вересневого підвищення молоді вчителі зможуть отримувати від 12,8 до 17,7 тисячі гривень на місяць.

Для досвідчених педагогів зарплата становитиме від 16,9 до 28,5 тисячі гривень на місяць.

Конкретний розмір виплат залежатиме від стажу, кваліфікації та навантаження.

“З 1 січня заробітна плата зросла на 30% і з 1 вересня зросте ще на 20% – загалом на 50%, порівняно з 2025 роком. Це тільки початок”, – сказав Корецький.

За його словами, зарплати вчителів потрібно поступово виводити на ринковий та європейський рівень. Підвищення також має зробити виплати педагогам більш стабільними та передбачуваними.