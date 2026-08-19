Низка військових аналітиків, зокрема і військове керівництво протягом останнього часу констатують відсутність у Росії намірів щодо закінчення війни проти України як мінімум до початку наступного, 2027 року.

Проте верхня межа тривалості війни Росії проти України існує — це стверджує штучний інтелект та навіть називає терміни.

«Аналітичні центри, розвідувальні спільноти та прогнозні платформи виділяють кілька часових рамок і визначають верхню межу максимальної тривалості високої інтенсивності боїв. Більшість міжнародних аналітиків вважають період наприкінці 2027 року найбільш імовірним «вікном» для виснаження ресурсів і припинення масштабних гарячих боїв», — прогнозує ШІ, відповідаючи на питання від ТСН.ua про те, чи якою може бути максимальна тривалість війни Росії проти України.

Крім того, з посиланням на висновки військових експертів, ШІ стверджує, що є термін, після якого війна великої інтенсивності тривати начебто не зможе.

«Війна нинішньої інтенсивності з масованими штурмами та високим рівнем використання техніки фізично не зможе тривати довше 2028-2030 років», — припускає ШІ та пояснює, що цей висновок базується на тому, що у Росії та України станом на ті роки може бути низький рівень критичних ресурсів.

Разом з тим, саме 2027 рік ШІ називає як вирішальний.

Аргументи цьому, за його даними, наступні:

Вичерпання радянських складів та економічна криза в РФ

Нарощування європейського ВПК

Жодна зі сторін не матиме на той час достатньо ресурсів для глибоких стратегічних наступальних операційЗа припущеннями ШІ, на 40%-50% існує вірогідність, що у 2027 конфлікт може бути заморожено. 25%-35 штучний інтелект залишає для варіанту ухвалення угоди про припинення вогню із проведенням затяжних переговорів.

І 15%-20% ШІ залишає для варіанту продовження війни на виснаження після 2027 року.

Війна в Україні: чи може вона закінчитись неочікувано для обох сторін

Не зважаючи на такі прогнози, штучний інтелект зазначає, що разом зі всім цим, можливе раптове, неочікуване закінчення війни Росії проти України і наводить цьому аргументи.

«Так, це цілком можливо. Більшість масштабних війн закінчується не за чітко розписаним графіком, а внаслідок системних зсувів або подібно до ефекту «чорного лебедя» (непрогнозованої події з величезними наслідками)», — припускає ШІ.

У якості висновку штучний інтелект зазначає, що у геополітиці існує поняття «нелінійності подій»: накопичення дрібних проблем довго не дає візуального ефекту, але в певний момент переходить критичну межу («точку кипіння»), після чого система руйнується миттєво.

Повітряна війна в Україні: якими можуть стати обстріли у вересні

За висновками штучного інтелекту, наприклад, вересень-2026 може стати місяцем чергової ескалації та початку високої осінньо-зимової фази повітряного терору.

При цьому ШІ припускає, що Росія робитиме ставку на свою балістику, виробництво якої вже нарощено.

Також ШІ зазначає, що основні українські міста, які Росія обиратиме у якості своїх цілей у вересні — ними можуть стати Дніпро, Полтава, Одеса, Київ, Харків, Запоріжжя, Суми, Херсон, Краматорськ, Слов’янськ. Штучний інтелект називає їх як такі, що перебувають у зоні найбільшого ризику.