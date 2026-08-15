14 серпня та в ніч на 15 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей противника.

Так, уражено ЗРК «Стріла-10» у Кремінній Луганської області, пише Генеральний штаб ЗСУ.

“Окрім того, уражено склад БпЛА противника у Вугледарі Донецької області та склад МТЗ у Лисичанську на Луганщині.

Також уражено два пункти управління противника – у Селидовому Донецької області та Михайлівці Запорізької області.

Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Робота по ключових військових цілях російського агресора триває.

Далі буде!”