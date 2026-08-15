У Приватбанку виникли складнощі в роботі кількох сервісів, фахівці працюють над усуненням проблеми, пише Кореспондент.

“Так, друзі, ми теж це помітили. Зараз є складнощі в роботі кількох сервісів, але наша команда вирішує проблему. Незабаром все повернеться у звичний ритм”, – йдеться в повідомленні.

При цьому ПриватБанк не уточнив, які саме системи зазнали збою і скільки клієнтів зіткнулися з проблемами.

Українці в соціальних мережах скаржаться на те, що термінали ПриватБанку перестали працювати. Крім того, повідомляється про проблеми з безготівковою оплатою. У деяких клієнтів кошти списуються, але оплата не зараховується.

У супермаркетах та інших торговельних точках по всій країні оплата банківськими картками й через платіжні термінали проходить із труднощами або не здійснюється взагалі.