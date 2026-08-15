Як повідомляє Головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, станом на 01.08.2026 від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну через ворожі міни та вибухонебезпечні залишки війни постраждало 1 645 осіб, з яких діти – 170, дорослі – 1 475.

Представники професій, які найбільше постраждали від вибухонебезпечних предметів:

— фермери – 292 особи;

— безробітні – 216 осіб;

— пенсіонери – 161 особа;

— працівники критичної інфраструктури – 162 особи;

— водії – 104 особи;

— учні – 162 особи.

Збір даних проводиться Головним управлінням протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки на системній основі, в рамках виконання вимог Протоколу ІІ та Протоколу V Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію (КНЗ).

Правоохоронні органи України відкривають кримінальні провадження щодо порушення російською федерацією правил та звичаїв ведення війни за фактом кожного підриву серед українського цивільного населення на російських мінах.

Відповідна база даних та інтерактивна мапа допомагає урядовим та гуманітарним організаціям проводити в небезпечних регіонах інформування населення про ризики, пов’язані з вибухонебезпечними предметами, а також надавати допомогу постраждалим від мінно-вибухових травм.

Так, за період з 2023 року по 2026 рік завдяки базі даних Нацоргану 185 постраждалих від мінних інцидентів отримали допомогу на понад 3,4 млн грн, що включало в себе покриття витрат на лікування, реабілітацію, засоби з дистанційного навчання та праці для осіб з мінно-вибуховими травмами.