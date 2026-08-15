Росія значно посилила свою онлайн-кампанію з дезінформації в Польщі, використовуючи суперечку між Варшавою та Києвом щодо масових вбивств часів Другої світової війни для розпалювання напруженості між Україною та її ключовим союзником, кажуть польські чиновники та дослідники.

Повідомлення, що здебільшого публікуються в соціальних мережах польською мовою, також зосереджені на розпалюванні гніву в Польщі проти біженців, оскільки опитування громадської думки показують зростання підтримки ультраправих напередодні парламентських виборів 2027 року з напруженою конкуренцією, пише Reuters.

Тривалий спір щодо Другої світової війни зосереджений на Волині, в якій, за словами Польщі, українці вбили близько 100 000 поляків між 1943 і 1945 роками. Тисячі українців загинули внаслідок репресій.

Суперечка загострилася після того, як президент Володимир Зеленський назвав армійський підрозділ на честь повстанців, які нібито вчинили ці масові вбивства, що спонукало ультраправого президента Кароля Навроцького позбавити свого українського колегу найвищої польської нагороди в червні.

Заступник міністра цифрових технологій Польщі Павел Ольшевський повідомив Reuters, що суперечка призвела до «вибуху» російської дезінформації на соціальних та офіційних російських медіа-платформах, включаючи Telegram, у публікаціях, які пізніше повторили польські ЗМІ.

Аналіз, проведений державним Польським інститутом міжнародних справ (PISM), виявив, що кількість антиукраїнського контенту польською мовою на X, Facebook, Instagram, TikTok та YouTube зросла більш ніж на 250% після того, як Зеленський назвав армійський підрозділ.

Значна частина зростання на цих та інших платформах, схоже, була штучно створена діяльністю ботів, спрямованою на створення враження швидкозростаючих антиукраїнських настроїв, сказав Філіп Брийка з PISM.

Повідомлення зосереджувалися переважно на посиленні суперечки, а не на поширенні неправдивої інформації, що, на думку аналітиків, може бути новою російською тактикою дезінформації.

Москва заперечує поширення дезінформації та стверджує, що західні лідери навмисно перебільшують загрозу з боку Росії заради власних політичних цілей.

«Російська Федерація не втручається у відносини між іншими державами», – йдеться в заяві російського посольства у Варшаві, надісланій електронною поштою, додавши, що звинувачення щодо поширення Росією дезінформації з метою підриву підтримки України є безпідставними.

ПОЛІТИКА ЩОДО УКРАЇНЦІВ МОЖЕ ВПЛИВАТИ НА ВИБОРИ

Оскільки основні факти часто є реальними, аналітики кажуть, що такі кампанії важче виявити та протидіяти їм, ніж звичайній дезінформації через фейкові новини.

«Подія реальна, але інтерпретацію нав’язує зовнішній актор», – сказав Войцех Покора, аналітик незалежного дослідницького проєкту Info Ops Poland Foundation.

Хоча Польща залишається вірним союзником України у війні проти Росії, опитування громадської думки показують погіршення підтримки України. Опитування IBRiS, опубліковане на початку минулого місяця, показало, що 33,6% респондентів заявили, що їхнє ставлення до українців погіршилося після суперечки, пов’язаної з Другою світовою війною.

Окреме опитування IBRiS, опубліковане минулого місяця, показало, що підтримка продовження військової допомоги Україні впала до 52% з 78% у 2022 році.

Експерти кажуть, що негативні настрої щодо України не можна пояснити виключно іноземним впливом, а також відображають втому від приблизно 1,8-1,9 мільйона українських мігрантів, суперечки щодо імпорту зерна та спадщину вбивств Другої світової війни.



Потік дезінформації щодо суперечки «упав на благодатний ґрунт», сказав Ольшевський з міністерства цифрових технологій.

Українці, які проживають у Польщі, стикаються зі зростаючою ворожістю в останні місяці, що спонукало прем’єр-міністра Дональда Туска закликати до припинення ксенофобських нападів.

Опитувальники кажуть, що політика щодо українців може стати ключовою темою виборів, оскільки опитування показують, що проєвропейський уряд Туска може мати труднощі з утриманням влади наступного року.