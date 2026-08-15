Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр поставив під сумнів угоду, укладену його попередником, яка передбачає розширення потужностей ядерної енергетики Угорщини російською державною ядерною компанією «Росатом».

Про це пише Politico.

Тижні екстремальної спеки та посухи призвели до рекордно низького рівня Дунаю, скоротивши виробництво електроенергії на угорській АЕС «Пакш», яка зазвичай постачає близько третини електроенергії країни, до трохи більше ніж 10 відсотків.

«Ці плани були прийняті, незважаючи на те, що атомні електростанції, які не працюють із замкнутою системою охолодження та настільки схильні до впливу навколишнього середовища, більше не будуються у світі», – сказав Мадяр місцевим ЗМІ.

Генеральний директор «Росатому» Олексій Ліхачов написав, що російська державна ядерна компанія все ще дотримується графіка з двома новими реакторами на «Пакш», незважаючи на зміну уряду в Угорщині у квітні, в результаті якої Мадяр усунув дружнього до Росії чинного президента Віктора Орбана.

За його словами, підготовка бетону для 5-го блоку завершена більш ніж на 80 відсотків, тоді як роботи на 6-му блоці просуваються, а компоненти реакторів вже виготовляються.

«Ми готові до діалогу», – сказав Ліхачов, додавши, що «Росатом» не отримав жодних запитань від нового уряду Угорщини.

Мадяр заперечив це твердження кілька годин потому. Згідно з початковим контрактом, «Пакш II» мала запрацювати до 2024 року, сказав він журналістам на прес-конференції в четвер. Натомість Угорщина витратила приблизно 1000 мільярдів форинтів (2,8 мільярда євро) на об’єкт, який він описав як не більше ніж депо та «два великі бетонні котловани».

«Я насправді не бачу, щоб вони дотримувалися контракту», – сказав Мадяр. Його уряд зараз проводить повний огляд проекту, включаючи його фінансування та домовленості щодо охолодження.

Орбан уклав угоду щодо «Пакш II» у Москві у 2014 році, передавши «Росатому» розширення на два реактори, підтримане державним фінансуванням Росії на суму до 10 мільярдів євро. Два роки потому він назвав це «угодою століття».

Ці зв’язки пережили повномасштабне вторгнення Москви в Україну. Зовсім недавно, у березні цього року, міністр закордонних справ Орбана Петер Сійярто визнав, що обговорював санкції ЄС з високопосадовцями Росії після того, як витік телефонних дзвінків показав, як він хвалився тим, що банк, пов’язаний з Пакш, не потрапив до санкційного списку.

Нижче за течією Румунія у четвер закрила другий і останній діючий реактор у Чернаводі після того, як рівень Дунаю впав занадто низько, щоб забезпечити постачання її охолоджувальних насосів.