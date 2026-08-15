Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху опинився в центрі чергового міжнародного скандалу після того, як в інтерв’ю ізраїльському армійському радіо назвав Великобританію “першою ісламською республікою з ядерною зброєю”, пише The Guardian.

Розмірковуючи про рівень підтримки Ізраїлю на Заході, Нетаньяху згадав журналіста Рендольфа Черчилля – сина колишнього британського прем’єра Вінстона Черчилля, який прихильно висвітлював Ізраїль понад пів століття тому. Очільник ізраїльського уряду запропонував порівняти той період із сьогоденням.

“Спробуйте знайти таке в сьогоднішній Британії, у так званій Ісламській республіці Британія”, – заявив Нетаньяху.

Замість того, щоб оскаржити коментарі Нетаньяху, ведучий поставив під сумнів, чи несправедливо він виділяє Велику Британію, запитуючи: «Хіба не вся Європа така?»

Нетаньяху повторив. «Так, але знаєте, хтось сказав, що першою ісламською республікою з ядерною зброєю буде Ісламська республіка Британія».

Пакистан, офіційно Ісламська Республіка Пакистан, має ядерний арсенал з 1990-х років.

Відносини між Великою Британією та Ізраїлем за останні місяці дедалі більше загострилися, особливо після того, як Енді Бернем обійняв посаду прем’єр-міністра. Незадовго до того, як стати прем’єр-міністром, він вибачився за початкову реакцію лейбористів на військові дії Ізраїлю в Газі, заявивши, що партія «не зрозуміла правильно» і повинна «діяти краще» під його керівництвом, що сигналізує про значну зміну підходу Великої Британії до Близького Сходу.

У липні він заявив, що «зробить більше, щоб чинити тиск на уряд Ізраїлю», зокрема шляхом подальших санкцій проти фізичних та юридичних осіб, а також потенційної заборони на торгівлю товарами з незаконними поселеннями.

Віце-президент США Джей Ді Венс зробив зауваження, подібні до коментарів Нетаньяху під час президентської кампанії 2024 року, заявивши, що Велика Британія може стати першою «справді ісламістською країною, яка отримає ядерну зброю».

Мер Лондона Садік Хан також став мішенню расистських нападів з боку правих лідерів за кордоном, включаючи Дональда Трампа, які прагнуть отримати політичну перевагу від ісламофобської брехні.

Мусульманські лідери у Великій Британії заявили, що злочини на ґрунті ненависті, спрямовані проти їхньої громади, досягають нових рівнів на тлі зростання ультраправої риторики та зростаючої підтримки антиіммігрантських політичних партій.

Аві Дабуш, який балотується до Кнесету від опозиційної ізраїльської Демократичної партії, розкритикував Нетаньяху за глузування з критично важливого союзника в той час, коли Ізраїль стикається з безпрецедентною глобальною ізоляцією. «Ось що трапляється, коли відбувається жахливий дипломатичний провал і неможливість об’єднати країни світу на підтримку наших інтересів», – написав він у соціальних мережах.

Очолюючи найправіший уряд в історії Ізраїлю, Нетаньяху відчужив традиційних союзників, водночас об’єднавшись з ультраправими діячами, зокрема з деякими, які мають історію антисемітизму.

Міністерство закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку Великої Британії заявило: «Ці коментарі абсолютно неприйнятні, і ми порушили їх перед ізраїльським урядом».