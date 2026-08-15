Сезон збору винограду для ігристого вина Франчакорта розпочався в Італії на 10 днів раніше, ніж зазвичай, через аномальну спеку.

Як пише Associated Press, це найраніший початок сезону в історії спостережень.

Зміна клімату скорочує період, придатний для збору винограду, змушуючи виноробів швидко ухвалювати рішення, адже навіть кілька днів можуть стати різницею між хорошим і невдалим урожаєм, пише і АгроПортал.

«Ми не очікували настільки раннього збору врожаю чи такого стрімкого дозрівання», — сказав генеральний директор Berlucchi Артуро Циліані.

Експерти пояснюють, що цього року до настільки раннього врожаю Франчакорти призвела сукупність кількох чинників. Відносно м’яка зима спричинила раннє формування бруньок на лозах, тоді як град пошкодив частину врожаю, зменшивши кількість плодів і прискоривши їх дозрівання.

Ще наприкінці липня планувалось розпочати збір 10 серпня, але швидко стало зрозуміло, що виноград сорту Піно Нуар, який використовують для ігристих купажів і рожевого вина, вже готовий до збору. Про це свідчило стрімке зростання рівня цукру. Протягом двох днів працівників зібрали до роботи, а преси підготували до запуску.

Опівдні спека стає настільки сильною, що відповідно до регіональних правил працівники змушені припиняти роботу з 12:30 до 16:00. Однак винороби кажуть, що післяобідня зміна в таких умовах є надто важкою. Щоб виграти час і доставити виноград до пресів до того, як він перегріється, минулого тижня Berlucchi почала збирати врожай о 4-й ранку. Працівники зрізали виноград під яскравим світлом прожекторів.

Не лише Франчакорта цього року розпочала збір урожаю раніше. На Сицилії збір винограду для тихих вин стартував наприкінці липня. Невеликі виноградники в Тоскані також почали збирати врожай, як і більшість регіонів, де виробляють ігристі вина.