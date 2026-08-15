Три європейські країни, стурбовані тим, що президент США Дональд Трамп виключить їх з будь-яких переговорів щодо припинення російсько-української війни, працюють разом, щоб забезпечити Європі місце за столом переговорів, за словами п’яти європейських чиновників, повідомляє The New York Times, пише УНН.

Європейські дипломати, яких вказано, “працюють над форматом майбутніх переговорів для захисту європейських інтересів, які очолять Франція, Німеччина та Велика Британія”.

Франція та Німеччина беруть на себе ініціативу у розробці європейської позиції, за словами двох високопоставлених європейських дипломатів та високопоставленого європейського чиновника, які стежать за цими зусиллями. Велика Британія, яка має нового прем’єр-міністра, вагається, частково тому, що нервує щодо випробування своїх відносин з Трампом, сказали дипломати.

Як пише видання, є мало ознак того, що глава кремля володимир путін готовий до серйозних переговорів. Європейці очікують, що будь-які переговори з росією щодо України очолять Сполучені Штати, і на тлі того, як росія посилює свої ракетні атаки на українських цивільних осіб, вони наполягають на тому, щоб Трамп та його посланці відновили співпрацю з москвою, зазначає видання.

Але врегулювання в Україні та відносини з росією занадто важливі для Європи, щоб їх на невизначений термін передавали адміністрації Трампа, яка виглядає дедалі більш непередбачуваною, заявили чиновники. Вони хочуть переконатися, що Вашингтон і москва не укладуть жодної угоди поза їхніми головами.

Західні чиновники та аналітики очікують, що війна стане більш руйнівною, пише видання. Дехто очікує, що путін накаже про скромну, хоч і непопулярну, мобілізацію нових військ, але лише після парламентських виборів у середині вересня. А деякі навіть побоюються, що путін, відчуваючи себе загнаним у кут, може спробувати ескалувати війну та випробувати солідарність НАТО, виходячи за рамки гібридних атак у Європі.

“путін заявив, що посія повинна принаймні отримати повний контроль над Донбасом на сході України. Якщо росіяни не зможуть зробити це до осені 2027 року, кажуть чиновники та аналітики, переговори будуть більш імовірними. І ключові рішення мають бути ухвалені заздалегідь”, – ідеться у публікації.

На прохання про коментар, Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що обговорення має спекулятивний характер, тоді як чиновник ЄС наполягав на тому, що різні дипломатичні зусилля є скоріше взаємодоповнюючими, ніж конкуруючими, і що суперечлива дискусія щодо представництва зараз не є корисною.

Президент України Володимир Зеленський “хоче, щоб Європа була за столом переговорів”, сказав Олександр Габуєв, директор дослідницького інституту Карнегі Росія.

Європейський Союз, що складається з 27 країн, який ухвалив 21 пакет санкцій проти росії та контролює більшу частину заморожених активів росії, повинен відіграти свою роль. Обидва питання будуть центральними для будь-якого дипломатичного вирішення, вказує видання.

Велика Британія, Франція та Німеччина вважають, що вони повинні бути основними перемовниками на підтримку України, заявили троє європейських чиновників. Ці три країни, відомі як “E3”, є серцем “коаліції охочих”, яка підтримує Україну, і розробили варіанти військових гарантій та гарантій безпеки для країни після врегулювання.

Польща, Італія та країни Північної Європи також мають бути проконсультовані, а Європейський Союз має триматися в курсі та пізніше залучений, сказали чиновники, на тлі того, як деякі менші країни, особливо ті, що межують з росією та Україною, такі як країни Балтії та Угорщина, не повністю довіряють Німеччині та Франції представляти свої інтереси.

У червні відбулася низка зустрічей та дебатів щодо цього питання, на тлі того, як Зеленський наполягав на підготовці до переговорів з росією та Сполученими Штатами.

Зеленський, як вказано, звернувся до Великої Британії, Франції та Німеччини та зустрівся з їхніми лідерами в Лондоні 7 червня, щоб обговорити роль Європи в майбутніх переговорах з росією та визначити принципи будь-якої угоди. Чотири дні по тому, як зазначається, посли трьох європейських країн провели незвичайну зустріч у москві з михайлом галузіним, заступником міністра закордонних справ росії, який відповідає за Україну.

Кая Каллас, голова зовнішньополітичного відомства ЄС, відзначила звернення Зеленського до Великої Британії, Франції та Німеччини та заявила, що ці три країни поважають “основні європейські інтереси безпеки”, включаючи послаблення санкцій та розморожування російських активів. За її словами, ще зарано робити остаточні висновки щодо представництва, але ці основні інтереси необхідно враховувати.

Після цього Європейський Союз зробив деякі попередні кроки для відкриття каналів зв’язку з росією. Керівник апарату голови Євроради Антоніу Кошти, Педро Луртіє, поспілкувався з російськими чиновниками, включаючи юрія ушакова, який був головним російським контактом посланця Трампа Стіва Віткоффа, щоб спробувати відкрити дипломатичний канал.

“Ми не можемо покладатися лише на інших у тлумаченні російських меседжів, і ми повинні мати можливість безпосередньо доносити до росії наші власні меседжі”, – сказав Кошта після європейської зустрічі 19 червня. Але він визнав, що з боку москви не було “переконливих ознак” того, що вона хоче брати участь у “серйозних переговорах на цей момент”.

В обох випадках офіційна відповідь росії була “зневажливою”, галузін скаржився, що три країни “підштовхують Україну до продовження війни проти росії”, вказує видання.

Неминуче, пише видання, звернення Кошти викликало розбіжності: Франція та Німеччина критикували його за надмірні дії, Австрія та Бельгія підтримували його, а країни Балтії відкидали будь-який підхід до москви, вважаючи його грою на руку росії.

Президент Франції Еммануель Макрон, зі свого боку, заявив, що “коли будуть переговори, європейці повинні будуть бути за столом переговорів”, і що “президент Кошта, у межах визначених для нього компетенцій, матиме своє місце”.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що три країни діють “на пряме прохання України”. Він додав: “Це також створює певну внутрішню логіку того, що Велика Британія, Німеччина та Франція тісно співпрацюють тут; це великі європейські держави, і вони також роблять значний внесок у військову підтримку України”.

Щодо того, хто виступатиме від імені Європейського Союзу, він сказав: “Ми вирішимо це, коли відбудуться переговори”.

З огляду на відсутність інтересу путіна, європейці поринули у прийняття бажаного за дійсне, сказав Норберт Реттген, німецький законодавець та експерт з питань безпеки. “У певний момент Європа має бути присутня, бо європейська безпека поставлена ​​на карту і Вашингтон більше не розглядає її як життєво важливий інтерес Америки”, – сказав він.

“Але поки що, – продовжив Реттген, – путін бачить перевагу в спробах розділити Захід і керувати Європою через Вашингтон”.

Інші вважають, що європейський підхід до росії давно назрів. Ставки настільки високі, що відсутність у Європи прямих каналів зв’язку з росією з моменту її вторгнення в Україну у 2022 році “є майже злочинним невиконанням обов’язків”, сказав Марк Леонард, директор Європейської ради з міжнародних відносин, дослідницького інституту.

Ганс-Дітер Лукас, колишній німецький дипломат, який обіймав посаду посла в НАТО, Франції та Італії, сказав, що багатонаціональні переговори з Іраном щодо ядерної угоди 2015 року, які він допомагав укладати, містять уроки.

“Ми не можемо відставати, як це було” у листопаді 2025 року, коли Трамп і Віткофф розробили свій 28-пунктний “мирний план” з москвою, сказав він. “У європейців є карти, але нам потрібно розіграти їх розумно”, – зазначив він.

Тим не менш, Лукас сказав: “Нам знадобиться дуже тісна співпраця та координація зі Сполученими Штатами, інакше росіяни вб’ють клин між нами”. І тут, додав він, “ми повертаємося до фундаментального питання щодо Трампа та трансатлантичних відносин”.