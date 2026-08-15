Як повідомляло ІншеТВ, у Познані полячки напали на українських чоловіків – вони плювалися, кричали, билися (ВІДЕО).
Менеджер закладу, біля якого стався конфлікт, звернувся до поліції й подав офіційну заяву про правопорушення.
Правоохоронці з відділку “Познань – Старе Място” негайно розпочали перевірку за фактом цього відео. Як зазначила речниця поліції Великопольського воєводства Івона Ліщинська, фігурантки відео, ймовірно, перебували у стані алкогольного сп’яніння.
Жінок невдовзі затримали. Міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кервінський повідомив, що поліція стоїть на принциповій позиції щодо “нульової толерантності до агресії та мови ненависті”.
Poznańska policja zatrzymała już jedną z agresorek z nagrania o którym dziś głośno w Internecie. Tożsamość drugiej z kobiet także jest znana Policji. Zero tolerancji dla agresji i nienawiści! @PolicjaWlkp pic.twitter.com/ILX273dsvi— Marcin Kierwiński (@MKierwinski) August 14, 2026