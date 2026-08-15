Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 15 серпня:

Вчора ворог атакував БпЛА типу «Shahed/Гербера» Миколаївську область. Внаслідок атаки в Шевченківській громаді постраждала 59-річна жінка, яку було госпіталізовано. Станом на ранок жінка перебуває у стабільному стані.

Баштанський район

Учора та сьогодні вночі ворог вісім разів атакував Снігурівську громаду БпЛА типу «Молнія». Внаслідок чого у м. Снігурівці пошкоджено складське приміщення фермерського господарства, дві адміністративні будівлі, АЗС. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Учора ворог тричі атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Постраждалих немає.