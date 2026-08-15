. Цю заяву він зробив 14 серпня 2026 року під час виступу перед прихильниками в Центрі підготовки та розвідки імені Девіда Мака в окрузі Нассау (штат Нью-Йорк).

-Після того, як ми завершимо розгром Ірану, який веде себе дуже погано і зазнає дуже тяжкої поразки — досить скоро я оголошу Ормузьку протоку територією Сполучених Штатів, — заявив президент США Дональд Трамп.

-По суті, так воно і є. У нас діє блокада. Жодне судно не проходить, якщо ми цього не хочемо, – додав він.

Трамп пояснив, що протока фактично вже належить США через повний контроль над нею американським флотом. Він також нагадав про свою давню ідею перейменувати цей маршрут на «протоку Америки».