Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.26 склали:
особового складу – близько 1 465 810 (+1 370) осіб
танків – 12 269 (+5) од.
бойових броньованих машин – 25 144 (+3) од.
артилерійських систем – 47 932 (+62) од.
РСЗВ – 2 026 (+2) од.
засоби ППО – 1 568 (+3) од.
літаків – 439 (+0) од.
гелікоптерів – 354 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 2 241 (+12) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 461 484 (+1 835) од.
крилаті ракети – 5 007 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 134 375 (+522) од.
спеціальна техніка – 4 528 (+4) од.
Дані уточнюються.