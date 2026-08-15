Сьогодні вночі російська Самара здригнулася від ракетних ударів, або від ракетно-дронових. За свідченнями місцевих, був атакований завод “Авіакор”.
Підприємство входить до машинобудівного холдингу «Російські машини», який контролює фінансово-промислова група «Базовий елемент» Олега Дерипаскі. Повне найменування – Акціонерне товариство “Авіакор – авіаційний завод”.
Те, що Самара атакована ракетами, або ракетами і дронами, свідчить відео, викладене Штилерманом, на якому зафіксований запуск ракети.
)) https://t.co/L100bgttR8 pic.twitter.com/aNa3VmwBTo— Denys Shtilierman (@DenShtilierman) August 15, 2026
“Авіакор”, якщо був атакований він, виконує капітальний ремонт та технічний супровід літаків сімейства Ту-154, Ан-140 та Ан-74. Історично підприємство здійснювало серійний випуск бомбардувальників Ту-95 та протичовнових літаків Ту-142. Завод залучався до програм модернізації стратегічних ракетоносців Ту-95МС.
Виготовляє деталі, вузли та агрегати для різних типів авіаційної техніки та безпілотних систем.
Але є інформація, що, можливо, під ударом цієї ночі був завод, який розташований впритул. Виробничі потужності “Авіакора” безпосередньо межують з іншим стратегічним оборонним об’єктом – РКЦ “Прогрес” (провідним виробником російських ракет-носіїв сімейства “Союз”). Через своє оборонне значення та участь у ланцюжку обслуговування військової авіації підприємство знаходиться під міжнародними санкціями.
Ракети “Союз” доставляють на космічну орбіту супутники “СРассвет” – проект компанії “Бюро 1440”; космічні апарати розроблені на її власній платформі.
Перші 16 серійних супутників “Рассвет” у березні 2026 року були виведені на орбіту ракетою “Союз-2.1Б”. Саме ракети сімейства “Союз-2” виробляє самарський РКЦ “Прогрес”.
Повідомлялося, що саме цим супутником росіяни намагаються замінити Старлінки.