Сьогодні вночі російська Самара здригнулася від ракетних ударів, або від ракетно-дронових. За свідченнями місцевих, був атакований завод “Авіакор”.

Підприємство входить до машинобудівного холдингу «Російські машини», який контролює фінансово-промислова група «Базовий елемент» Олега Дерипаскі. Повне найменування – Акціонерне товариство “Авіакор – авіаційний завод”.

Те, що Самара атакована ракетами, або ракетами і дронами, свідчить відео, викладене Штилерманом, на якому зафіксований запуск ракети.

“Авіакор”, якщо був атакований він, виконує капітальний ремонт та технічний супровід літаків сімейства Ту-154, Ан-140 та Ан-74. Історично підприємство здійснювало серійний випуск бомбардувальників Ту-95 та протичовнових літаків Ту-142. Завод залучався до програм модернізації стратегічних ракетоносців Ту-95МС.

Виготовляє деталі, вузли та агрегати для різних типів авіаційної техніки та безпілотних систем.

Але є інформація, що, можливо, під ударом цієї ночі був завод, який розташований впритул. Виробничі потужності “Авіакора” безпосередньо межують з іншим стратегічним оборонним об’єктом – РКЦ “Прогрес” (провідним виробником російських ракет-носіїв сімейства “Союз”). Через своє оборонне значення та участь у ланцюжку обслуговування військової авіації підприємство знаходиться під міжнародними санкціями.

Ракети “Союз” доставляють на космічну орбіту супутники “СРассвет” – проект компанії “Бюро 1440”; космічні апарати розроблені на її власній платформі.

Перші 16 серійних супутників “Рассвет” у березні 2026 року були виведені на орбіту ракетою “Союз-2.1Б”. Саме ракети сімейства “Союз-2” виробляє самарський РКЦ “Прогрес”.

Повідомлялося, що саме цим супутником росіяни намагаються замінити Старлінки.