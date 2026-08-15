Путін планує захопити південь України, щоб створити сухопутний коридор, який з’єднає РФ з Молдовою. Він також поставиви свїм спецслужбам завдання добитися «падіння НАТО та ЄС» до кінця 2026 року та встановити контроль над Молдовою.

Про це пише The New York Times.

Багато в чому це нагадувало літній табір. Пропонувалися барбекю та ігри у пляжний волейбол. Оздоровчий спа-центр називався «Відпочиньте та розважайтеся».

Чоловіки та жінки, які відвідували програму в курортному комплексі у віддаленій частині Сербії, також брали участь у більш зловісних заходах, таких як навчання прориву поліцейських кордонів та підпалювання будівель. Вони одягали бронежилети та тренувалися стріляти із штурмових гвинтівок.

Виявилося, що їхніми наставниками були оперативники, пов’язані з російською військовою розвідкою, відомою як ГРУ. Їхньою метою, за словами представників розвідки з трьох країн, які описували цю діяльність, було створення кадрового складу дисциплінованих ударних військ, навчених втручанню у вибори.

Ціллю була крихітна Молдова, країна з населенням близько трьох мільйонів, яка має надзвичайно важливе значення для президента Росії Володимира В. Путіна.

Кампанія Кремля включала методи, знайомі в інших країнах Заходу, такі як хакерство та дезінформація. Але в Молдові його втручання зайшло далі, ніж, можливо, будь-де за межами України, і є одним із наймасштабніших та найзухваліших планів щодо дестабілізації Заходу, кажуть троє західних розвідників.

Окрім табору в Сербії, російські агенти проводили навчальні програми, розроблені для перетворення проросійських молдаван на піхотинців, в Боснії та Москві. Москва платила сотням православних молдавських священиків за вербування виборців та просування російських наративів з кафедри. І вона витратила сотні мільйонів доларів на складну схему купівлі голосів, яку фінансував молдавський мільярдер у вигнанні, і яка була задумана та керувалася зі Сколково, кремлівської підробки Кремнієвої долини.

Кампанія Москви не припиняється. Цієї весни російські ракети були спрямовані на енергетичну інфраструктуру, яка обслуговувала Молдову, забруднюючи водні шляхи та порушуючи потоки електроенергії.



Російські удари по водопостачальних об’єктах в Україні спричинили дефіцит у Молдові. Фото: Аурел Обреджа/Associated Press

Ця стаття базується на інтерв’ю з активістами, які брали участь у російських заходах; високопосадовцями молдовських правоохоронних органів та служб безпеки; та більш ніж півдюжиною європейських та американських розвідників. The New York Times також переглянула тисячі документів, пов’язаних зі спробами Росії втрутитися у вибори в Молдові.

Багато з опитаних наполягали на анонімності, або для обговорення чутливих операцій безпеки, або через страх помсти.

Деталі про російські зусилля в Молдові з’являлися в судових справах та місцевих ЗМІ, але масштаби кампанії, включаючи схему підкупу голосів та роль російських розвідувальних служб, раніше не повідомлялися.

Публічно російські чиновники заперечували втручання у справи Молдови та відкидали звинувачення в тому, що Москва намагається підірвати Захід. Минулого грудня Путін у зверненні до військових командирів розкритикував європейських лідерів за «розпалювання істерії» через загрозу з боку Росії.

Однак невдовзі після цього він зібрав лідерів на секретний брифінг, щоб донести прямо протилежне повідомлення, за словами офіційних осіб з двох країн, обізнаних з цим інцидентом. Їхня мета на 2026 рік, сказав їм пан Путін, — це «розвал НАТО та ЄС зсередини», — сказали джерела.

На карті показано Придністров’я, контрольовану Росією сепаратистську республіку на сході Молдови. На ній також розташовані Кишинів, столиця Молдови, та місто Бєльці на півночі. Молдова також показана в контексті Боснії та Сербії на заході та Росії на сході.

Молдова є центром цих зусиль. За словами представників західної розвідки, в ієрархії пріоритетів Кремля завоювання України є першим, а взяття контролю над Молдовою — другим. Хоча вона не є членом Європейського Союзу чи НАТО, вона стратегічно розташована, затиснута між членами НАТО та Україною.

Молдова була б ідеальним плацдармом для Росії для подальшої агресії проти України або Заходу, заявили чиновники, додавши, що Путін все ще сподівається завоювати частину південної України, щоб створити сухопутний міст, що з’єднує Росію з Молдовою.

Карта запланованих переміщень російських військ, публічно опублікована президентом Білорусі на початку війни, показувала, як російські війська вторгаються в Придністров’я, сепаратистський регіон Молдови, де розміщений контингент російських військ.

Росія хоче використати Молдову «як плацдарм для ворожої діяльності проти України, а також проти її головного оборонного та фінансового партнера, ЄС», – заявив Станіслав Секрієру, радник президента Молдови з національної безпеки та оборони.

«З цих причин, – сказав він, – Росія виділила за останні кілька років безпрецедентні ресурси».

На прохання прокоментувати звинувачення у втручанні Росії у справи Молдови, речник Кремля Дмитро С. Пєсков сказав: «Це все неправдиві твердження, які не мають жодних підстав».

Прозахідний уряд президента Майї Санду визначив членство в ЄС як пріоритет, зробивши його мішенню Кремля. На кожному нещодавньому голосуванні, включаючи президентські вибори та референдум щодо подання заявки на вступ до європейського блоку у 2024 році, а також парламентські вибори минулого року, Москва вливала ресурси, щоб усунути Санду та її партію PAS.

Прозахідний уряд президента Майї Санду визначив членство в Європейському Союзі як пріоритет, зробивши його мішенню Кремля. Фото: Даніель Міхайлеску/Agence France-Presse — Getty Images

Це була мета минулої осені, коли Молдова провела вирішальні парламентські вибори, щоб визначити, чи збереже партія Санду владу, чи поступиться її коаліції, яку підтримує Москва. Кремль витратив місяці на підготовку. Його кібервоїни проникли у виборчу комісію; його кампанії з підкупу голосів та пропаганди йшли повним ходом; його команди новобранців, навчених у Сербії, були готові посіяти хаос.

Серджіу Зама, старший молдавський прокурор, який вже понад рік розслідує справи, пов’язані з втручанням у вибори, сказав, що для зриву голосування потрібна була лише жменька новобранців. «Метою було не виявити тисячу людей для скоєння злочинів», — сказав він. «Запалити іскру було достатньо».

Діяльність ворожого табору

Росіяни створили свій тренувальний табір на курорті в західній Сербії влітку 2025 року, за кілька місяців до парламентських виборів. За словами Зами, учасникам, переважно з Молдови, заплатили 400 доларів за участь у три-чотириденному курсі — величезна сума за молдовськими мірками.

Відео з табору, які, за словами молдавських прокурорів та розвідувальної служби країни, були зняті з телефонів учасників, показують чоловіків, одягнених у камуфляж та бронежилети, які тренуються зі штурмовими гвинтівками.

Сербський табір був одним із кількох, створених російськими оперативниками. Також був табір під Москвою, де понад 100 молодих молдаван практикували «виготовлення та використання запальних предметів та саморобної вибухівки» та поводження з дронами «зі спеціальними пристроями для вибухівки або підпалу», йдеться у заяві молдавських прокурорів. Двоє чиновників західних розвідувальних служб заявили, що навчання контролювало ГРУ.

Юрій Вітнянський, молдавський політичний активіст, який відвідував московський табір, заперечив, що він займався підбурювальною діяльністю. Метою, за його словами в інтерв’ю, було створення «дружніх, партнерських відносин» з молодими російськими політиками. Він відмовився розповісти більше.

Він сказав, що не знав, що табір контролюється російською розвідкою. Молдовська влада визнала, що не всі знали справжнє призначення табору.

Безпілотник російського виробництва, знайдений молдовською поліцією, був розміщений біля входу до Міністерства закордонних справ у Кишиневі в листопаді. Фото: Олена Коваленко/Agence France-Presse — Getty Images

Деякі учасники заявили, що відмовилися брати участь у тренуваннях. Максим Рошка, який відвідував тренувальний табір у Боснії, пізніше свідчив у суді в Молдові, що коли він сказав, що не братиме участі, російський інструктор вдарив його в обличчя та вибив зуб.

У жовтні 2024 року трьох учасників боснійського табору було заарештовано під час повернення до Молдови. Вони перевозили компоненти дрона, включаючи насадки для кидання гранат, повідомили прокурори.

У них також був посібник під назвою «Російська кухня: азбука домашнього тероризму», повідомили прокурори.

Гроші за голоси

Протестувальники зібралися під палючим сонцем. Вони розмахували мітлами та плакатами з антиурядовими гаслами.

Протест у провінційному місті Тараклія в липні 2025 року виглядав органічним.

Пан Вітнянський, молдавський політичний активіст, який відвідав московський табір, був присутній на заході. В інтерв’ю місцевому телебаченню він назвав його «ініціативою місцевих жителів».

Насправді, його організували приблизно за 780 миль звідси, у Москві, оперативники, що працюють на Ілана Шора, ізраїльсько-молдовського олігарха, який живе в Росії.

За кілька днів до протесту соратники Шора, використовуючи Telegram, онлайн-сервіс обміну повідомленнями, звернулися до тисяч молдаван, обіцяючи їм гроші, за які вони мали з’явитися до будівлі районної ради міста з мітлами, щоб «змести таких типів».

«Витрати на проїзд та добові будуть відшкодовані», – йшлося в повідомленні.

Повідомлення були частиною величезної кількості документів від московської компанії фінансових послуг Шора, яка допомагає російським компаніям уникати західних санкцій. Документи містили імена, місцезнаходження та контактну інформацію активістів, залучених до операції Шора, і показують, що було завербовано понад 150 000 молдаван.

Документи також містили сотні сторінок чат-повідомлень між оперативниками, які працювали на Шора, який був під ніком Траволта.

Все це складалося в масштабну операцію, яку контролював Шор, спрямовану на те, щоб вплинути на молдавську політику далеко за межами одного протесту, повідомили представники західної розвідки та молдовські прокурори. В обмін на гроші новобранцям було наказано через соціальні мережі публікувати матеріали в Інтернеті та брати участь у зрежисованих мітингах, закликаючи молдаван голосувати проти Санду, її партії та членства в Європейському Союзі.

Записи зберігалися в хмарній папці, що належить інженеру-програмісту, який працює на Шора, яка була загальнодоступною в Інтернеті та перевірена The Times. The Times перевірила базу даних, зв’язавшись з людьми, чия інформація з’явилася в ній, переглянувши публікації в соціальних мережах, на які були посилання в даних, та відстеживши GPS-координати, включені бази даних та адреси її розробника поблизу інноваційного центру Сколково під Москвою.

Після того, як The Times зв’язалася з розробником у Росії, базу даних було видалено.

Додаткові документи з діяльності Шора, які просочилися в Інтернет, свідчили про виплати 38 000 активістам на загальну суму майже 20 мільйонів доларів протягом чотирьох місяців 2024 року, що призвели до референдуму про вступ до ЄС. The Times зв’язалася з деякими активістами телефоном, щоб підтвердити їхню особу; інші є публічно відомими.

Про існування витікаючих документів та матеріалів, які вони містили, вперше повідомило видання Ziarul de Gardă (ZDG), провідне молдовське новинне розслідувальне видання. Відтоді документи були видалені з Інтернету, але були надані The Times особою, яка завантажила їх до того, як вони були видалені.

Шор був добре відомий молдовській владі. Він втік з Молдови у 2019 році, коли його звинуватили у банковому шахрайстві на 1 мільярд доларів. Він оселився в Росії, де, за словами трьох західних розвідників, підпорядковується Сергію В. Кирієнку, високопоставленому члену адміністрації Путіна, який відповідає за такі країни, як Молдова, які Кремль вважає своєю сферою впливу. Компанія Шора потрапила під санкції Сполучених Штатів у 2025 році.

За допомогою Telegram розробники Шора створили 240 різних чат-ботів для залучення та координації новобранців, як показує база даних.

Існував суворий процес перевірки, щоб відсіяти «розвідників» та інформаторів поліції. Нові рекрути були відомі як «симпатики». Над ними було 35 000 «активістів», а потім, у вищому ешалоні, 1200 місцевих менеджерів.

Операція розросталася, як піраміда: майже 99 000 учасників були зареєстровані кимось, хто вже брав участь в операції.

Оперативники Шора відстежували прогрес за допомогою електронних таблиць, які показують, як молдавські новобранці публікують тисячі повідомлень у соціальних мережах, засуджуючи референдум щодо Європейського Союзу та Санду. Новобранці також просували Шора, який, розмовляючи російською мовою, обіцяв забезпечити молдаванів безкоштовним газом.

Росію майже ніколи не згадують. Але одна реклама, яка широко поширювалася, попереджає, що тісніші відносини із Заходом призведуть до «точного повторення українського сценарію».

«Результат?» — йшлося в рекламі. «Війна. Смерть. Сльози».

Минулого місяця Європейський Союз запровадив санкції проти чотирьох молдован, пов’язаних зі зусиллями Шора підірвати парламентські вибори 2025 року. Серед них був Вітнянський, який, за словами ЄС, отримує щомісячну зарплату від Шора та був причетний до «спроби дестабілізації та повалення конституційного ладу». Зламані документи показують, що Вітнянський отримував платежі приблизно по 2300 доларів кожен.

Пропаганда з кафедри

Священики також були залучені до кремлівської кампанії. Сотні з них подорожували до Росії, починаючи з літа 2024 року, відвідуючи святі місця та високопоставлених церковних лідерів.

Перш ніж повернутися додому, кожен священик підписав контракт на дебетову картку, видану російським банком «Промзв’язбанк», який має зв’язки з Міністерством оборони країни та володіє 49 відсотками фінансової компанії Шора. У контракті, копія якого була переглянута The Times, вони оголосили себе співробітниками «Євразії», пов’язаної з Кремлем організації, яка, за словами представників західної розвідки, просуває проросійську політику в колишніх радянських республіках. Шор входить до ради директорів організації.

В обмін на близько 1000 доларів священики мали закликати своїх послідовників відхилити референдум щодо Молдови, а також для кампанії проти прозахідної політики. Сотні людей забрали гроші, повідомили молдовські чиновники.

У викрадених документах один священик, отець Георге Турсулет, описується як «надійний актив» і фіксується виплата близько 1000 доларів. Високопоставлений молдовський чиновник підтвердив, що він брав участь у паломництвах до Росії.

Інший молдовський священик, отець Павло Петров, пов’язаний з групою проросійських священиків, але не брав участі в паломництвах, сказав високопоставлений чиновник. За кілька тижнів до виборів 2024 року він виступив з кафедри, засуджуючи ЄС.

«Демократія? Що за демократія нав’язує вам всю цю гидоту, яку вони привезли з Європи?» — запитав він, продовжуючи критикувати школи зі змішаними туалетами.

«Ми, люди, чого ми хочемо? Содому та Гоморри? Щоб Бог спалив нас живцем? Він спалить нас», – сказав він, згідно з відеозаписом його проповіді, знятим на мобільний телефон, яке пізніше опублікувало місцеве нове видання NordNews та підтверджене The Times.

Отець Турсулет та отець Петров не відповіли на запит про коментар.

Преподобний Юліан Раца, протоієрей міста Орхей, наполягав в інтерв’ю, що ні він, ні священики, якими він керує, «не проводили прямої кампанії та не підтримували когось на виборах».

Попри це, він є безкомпромісним противником уряду Санду, який він звинувачує в переслідуванні таких священиків, як він, які є вірними Російській православній церкві. Він визнав участь у паломництві до Москви та сказав, що зробить це знову. Політика, за його словами, повернеться на його користь.

«Ми почекаємо», – сказав він. «У них є два роки до наступних виборів».

Невизначений шлях уперед

Росіянам майже вдалося це зробити.

У день парламентських виборів, 28 вересня 2025 року, вони об’єднали всі свої зусилля.

Штурмовики, навчені в Сербії, готувалися влаштувати хаос у Кишиневі та інших місцях. За словами Зами, прокурора, вони носили жовто-сині пов’язки, щоб відрізняти один одного в натовпі. Деякі з них мали запальні пристрої, сказав він.

Російські хакери проникли до Центральної виборчої комісії Молдови та захопили тисячі персональних роутерів, повідомив високопоставлений молдовський чиновник.

Прихильники проросійської партії мітингують у Кишиневі за кілька днів до парламентських виборів 2025 року. Фото…Даніель Міхайлеску/Agence France-Presse — Getty Images



Молдавська влада була готова.

За кілька тижнів до голосування молдовська поліція провела рейди в сотнях будинків, заарештувавши людей, які відвідували табори або брали гроші в рамках схеми Шора.

Молдовські кіберексперти за допомогою західних союзників запобігли хакерським атакам. Спалахнули протести, але серйозного насильства не було.

Коли поліція заарештувала кількох людей, підозрюваних у плануванні насильства, заарештовані заявили, що запальні пристрої, які вони мали, були призначені для вечірки з розкриття статі, сказав пан Зама.

Партія Санду перемогла, отримавши трохи більше 50 відсотків голосів, значною мірою завдяки силі молдовської діаспори за кордоном.

Для Кремля її перемога навряд чи була провалом. Молдовському уряду довелося витратити невеликий статок і присвятити величезні ресурси правоохоронних органів, щоб перешкодити втручанню Росії. А союзники Кремля використали масові арешти опонентів Санду в пропагандистських цілях, представивши це як доказ авторитарних репресій.

Відтоді Кремль розширив свої зусилля.

На початку березня російська атака на українську гідроелектростанцію поблизу кордону з Молдовою забруднила водопостачання для частини України та Молдови.

Потім російські безпілотники врізалися в лінію високої напруги на заході України, яка забезпечує до 70 відсотків електроенергії Молдови, що призвело до відключень електроенергії. Коли ми відвідували деякі урядові будівлі, зокрема президентський комплекс, світло часто вимикали для економії енергії, а працівники ходили коридорами без вікон з ліхтариками.

Темний квартал під час відключення електроенергії у Варниці, Молдова, у 2025 році. Фото: Даніель Міхайлеску/Agence France-Presse — Getty Images

За словами молдовських чиновників, Москва грає в довгу гру.

«Ми виграли битву», — сказав Міхай Лупашку, директор Агентства з кібербезпеки Молдови. «Але ми не виграли війну».