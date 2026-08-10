9 серпня на території Миколаївщини зареєстровано 33 пожежі. Шість із них виникли у житловому секторі.

Про це пише Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

– у м. Миколаєві горіли балкон та кімната квартири на четвертому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Площа пожежі склала 5 кв. м;

– у Доманівській громаді Вознесенського району: у с. Доманівка горів будинок, який наразі не експлуатується, на площі 7 кв. м; у с. Великозаболотне — господарча споруда на площі 10 кв. м;

– у Миколаївському районі: у с. Куцуруб Куцурубської громади загорілася господарча споруда на території приватного домоволодіння. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 20 кв. м. У с. Благодатне Чорноморської громади горіла кімната двокімнатної квартири на першому поверсі. Площа пожежі склала 20 кв. м. Власники встигли загасити її до прибуття підрозділу ДСНС;

– у с. Явкине Баштанської громади Баштанського району горів житловий будинок на площі 20 кв. м.

Інші пожежі — це займання сухої трави, чагарників, пожнивних залишків та сміття на відкритих територіях і поблизу житлового сектору. Найбільше таких випадків зареєстровано у Баштанському районі — 8 пожеж, у Миколаївському — 7, Вознесенському — 6, м. Миколаєві — 5 та у Первомайському районі — 1.

Загальна площа, пройдена вогнем склала понад 20 га.

На всі випадки забезпечено реагування пожежно-рятувальних підрозділів. Під час гасіння пожеж додатково залучалися вогнеборці місцевих пожежних охорон с. Шевченкове, Заводське, Олександрівське та Галицинівського загону.