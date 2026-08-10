У ніч на 10 серпня (з 18:00 09 серпня) противник атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та трьома баражуючими боєприпасами «Бандероль» із повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також 126 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Про це повідомляє командування Повітряних сил у Телеграм.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів, а також 3 баражуючі боєприпаси «Бандероль» на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях. Внаслідок активної протидії, ворожа ракета цілей не досягла, інформація щодо місця падіння уточнюється.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!