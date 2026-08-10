Уряд шукає додаткові джерела для фінансування Сил оборони. Прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що у неділю, 9 серпня провів нараду з цього приводу з виконувачем обов’язків міністра оборони Євгеном Хмарою, секретарем Ради нацбезпеки та оборони Ігорем Клименком, міністром фінансів Сергієм Марченком, міністром внутрішніх справ Іваном Вигівським та головою Служби зовнішньої розвідки Рустемом Умєровим, пише Кореспондент.

“Обговорили реальну актуалізовану потребу у фінансуванні Сил оборони до кінця цього року. Уряд і безпосередньо Міністерство фінансів працюють над тим, щоб повністю забезпечити всі необхідні видатки”, – зазначив Корецький.

Він додав, що Уряд працюватиме над пошуком додаткового ресурсу, зокрема із залученням допомоги наших міжнародних партнерів.

В уряді вже працюють і над бюджетом наступного, 2027 року.

Уряд шукає додаткові гроші для війська на тлі постійно високих витрат на війну – від закупівлі озброєння до грошового забезпечення військових. Частину можна покрити кредитом від Євросоюзу на 90 млрд євро. Однак заяви уряду про пошук додаткового ресурсу свідчать, що навіть із цією підтримкою потреби державного бюджету залишаються значними.

Прем’єр-міністр нагадав, що всі податки, які надходять від громадян до держбюджету, як і раніше, ідуть на потреби оборонного сектору.