Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 9 серпня, близько 19:55 на польовій дорозі між селами Покровське та Червона Долина Широківської громади.

Про це пише Поліція Миколаївської області.

Керуючи автомобілем Mitsubishi Lancer, 25-річний чоловік допустив перекидання автомобілю. Внаслідок чого водія та п’ятьох пасажирів віком 6, 13, 15, 17 та 19 років із тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості лікарі госпіталізували до медичних закладів.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: 093 714 45 20 або 102.