У неділю, 9 серпня, в 22 польських містах пройшли маніфестації під гаслом “Не будь байдужим”, які є проявом протесту проти зростання насильства, спрямованого проти українців та представників інших меншин, передає УНН із посиланням на RMF24 і Польське радіо.

Загальнопольську акцію організував Комітет захисту демократії (KOD). Як наголошують організатори, маніфестації мають стати відповіддю на дедалі частіші випадки словесних і фізичних нападів на людей, які стають об’єктами агресії через своє походження, мову або зовнішність. Метою заходів також є висловлення солідарності з людьми, які зазнають насильства та дискримінації.

Маніфестації пройшли, зокрема, у Варшаві, Кракові, Гданську, Познані, Вроцлаві, Катовицях, Ряшеві, Любліні, Лодзі, Щецині, Білостоку та Кельцях. Там роздавали наклейки з написом “Не будь байдужим”. KOD закликає учасників розміщувати їх, зокрема, на дверях магазинів, закладів або на автомобілях. Це має бути знаком для українців, що в таких місцях “вони можуть розраховувати на допомогу, почуватися в безпеці та отримати підтримку”.

Організатори заявляють, що демонстрації мають стати початком ширшої громадської кампанії, і закликають виступати проти насильства, презирства та дискримінації, незалежно від походження чи мови. Як вони зазначають, відсутність реакції на такі прояви може призвести до їхньої ескалації.

Недільні маніфестації — чергові за останні дні громадські ініціативи у відповідь на зростання антиукраїнських та антиіммігрантських настроїв. Зокрема, позаминулої неділі така акція відбулася на Замковій площі у Варшаві. А в п’ятницю, 8 серпня, у Варшаві пройшла маніфестація “Моя Польща не б’є, не ображає, не цькує”, під час якої організатори передали до Канцелярії прем’єр-міністра та Міністерства внутрішніх справ і адміністрації петицію, підписану понад 11 тисячами людей. У ній вони вимагали від уряду рішучих дій проти, зокрема, жорстоких нападів на громадян України.

Протести є безпосередньою реакцією на серію жорстоких інцидентів, які сталися останніми тижнями по всій Польщі — зокрема побиття пари громадян України у Вроцлаві, напад із використанням бейсбольної бити у Гливицях та образи українських дітей в автобусі в Бельсько-Бялій.

Звіти дослідницьких центрів, таких як Res Futura та Варшавський університет, також вказують на різке зростання мови ненависті в польських соціальних мережах у травні та червні 2026 року.