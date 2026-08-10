Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 459 210 (+1 470) осіб
танків – 12 255 (+2) од.
бойових броньованих машин – 25 116 (+13) од.
артилерійських систем – 47 669 (+48) од.
РСЗВ – 2 019 (+6) од.
засоби ППО – 1 558 (+2) од.
літаків – 439 (+0) од.
гелікоптерів – 354 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 2 181 (+10) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 452 994 (+1 746) од.
крилаті ракети – 5 007 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 132 236 (+461) од.
спеціальна техніка – 4 511 (+6) од.
Дані уточнюються.