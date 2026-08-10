Туреччина відновила пропуск суден через свої протоки до Чорного моря. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

Зазначається, що раніше окремі судна кілька днів чекали дозволу без жодних пояснень від турецької влади на тлі підвищених ризиків безпеки в регіоні.

Управління берегової безпеки останніми днями повідомляло деяким суднам, що прямують до російських та українських портів, що наразі не видає транзитних дозволів для таких рейсів. … Влада не пояснила суднам причини цього кроку та публічно не коментувала це питання – пише видання.

Вказується, що затримки сталися після того, як уряд Туреччини став дедалі голосніше висловлюватися щодо нападів на торгове судноплавство в Чорному морі. При цьому деякі з них були спрямовані на судна, що належать Туреччині або ходять під турецьким прапором.

“Україна погодилася допомогти забезпечити безпечний прохід для деяких неросійських нафтових танкерів. … Туреччина звернулася до України та росії з проханням оголосити “мораторій” на напади в Чорному морі”, – йдеться у статті.