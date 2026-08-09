Станом на зараз в Одесі відомо про 8 постраждалих, багато руйнувань в історичному центрі. В місті тимчасово не курсує електротранспорт.
Хоча Монітор повідомляє, що це була одна з найбільш масованих атак по Одесі за останній час. Атаковано енергетику, портову інфраструктуру, також постраждали житлові будівлі.
Ворог застосував близько
4х балістичних ракет Іскандер-М з Криму по Одесі;
3х балістичних ракет Іскандер-М по Маяках;
2х протикорабельні ракети 3м55 Онікс по Одесі.
Щонайменше 4х крилаті ракети s8000 “Бандероль”
Від 50х ударних БпЛА “Герань”.
Також відомо, що міст у Маяках перекритий, там величезні затори, коли буде відновлено рух – наразі невідомо.