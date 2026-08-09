Минулої доби рятувальники Баштанщини на Миколаївщині тричі ліквідовували пожежі, спричинені російськими атаками БпЛА.

У с. Новопетрівка горіло складське приміщення сільськогосподарського підприємства, ще двічі палала суха трава в окремих громадах.

36 пожеж сухої рослинності, пожнивних залишків та сміття приборкали вогнеборці на відкритих територіях і в межах приватного сектору. В одному з епізодів сухостій масштабно палав у Миколаївському районі. Вогонь встиг перекинутись на покрівлю будівлі на площі 20 кв. м. Завдяки вжитим заходам підрозділів ДСНС вдалось мінімізувати наслідки, тим самим запобігши поширенню полум’я на інші споруди. Площа пожежі склала 15 га.

Загалом на Миколаївщині вигоріло понад 50 га територій.

У приватному секторі гасили:

– житловий будинок на площі 100 кв. м у Кривоозерській ТГ Первомайського району;

– господарчу споруду у Привільненській ТГ Баштанського району.