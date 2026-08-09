Лише одна ложка цього простого продукту — і огірки виходять хрусткими, ароматними та не втрачають смаку всю зиму. Саме так їх квасили наші бабусі. І цей несподіваний для сучасних рецептів продукт – звичайне борошно, пише НП.
Багато господинь давно забули про цей спосіб квашення. А дарма — завдяки борошну огірки залишаються пружними, хрусткими й дуже смачними.
Інгредієнти
- вода — 0,5 л
- сіль — 1 столова ложка
- борошно — 1 столова ложка
- листя хрону — за смаком
- парасольки кропу — 2–3 шт.
- часник — 3–5 зубчиків
Приготування
- Готуємо огірки. Замочуємо їх у холодній воді щонайменше на одну годину, після чого обрізаємо кінчики з обох боків.
- Наповнюємо банки. На дно кладемо листя хрону, парасольки кропу та зубчики часнику. Потім щільно складаємо огірки.
- Готуємо розсіл. У холодній воді ретельно розмішуємо сіль і борошно до однорідної консистенції.
- Заливаємо огірки розсолом і залишаємо банки в теплому місці приблизно на три доби. Після завершення первинної ферментації переносимо їх у прохолодне темне місце для подальшого зберігання.
Якщо маєте погріб – це ідеальне місце для зберігання.