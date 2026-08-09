Лише одна ложка цього простого продукту — і огірки виходять хрусткими, ароматними та не втрачають смаку всю зиму. Саме так їх квасили наші бабусі. І цей несподіваний для сучасних рецептів продукт – звичайне борошно, пише НП.

Багато господинь давно забули про цей спосіб квашення. А дарма — завдяки борошну огірки залишаються пружними, хрусткими й дуже смачними.

Інгредієнти

вода — 0,5 л

сіль — 1 столова ложка

борошно — 1 столова ложка

листя хрону — за смаком

парасольки кропу — 2–3 шт.

часник — 3–5 зубчиків

Приготування

Готуємо огірки. Замочуємо їх у холодній воді щонайменше на одну годину, після чого обрізаємо кінчики з обох боків. Наповнюємо банки. На дно кладемо листя хрону, парасольки кропу та зубчики часнику. Потім щільно складаємо огірки. Готуємо розсіл. У холодній воді ретельно розмішуємо сіль і борошно до однорідної консистенції. Заливаємо огірки розсолом і залишаємо банки в теплому місці приблизно на три доби. Після завершення первинної ферментації переносимо їх у прохолодне темне місце для подальшого зберігання.

Якщо маєте погріб – це ідеальне місце для зберігання.