Про це повідомив Командувач Сил Безпілотних Систем ЗСУ Мадяр (Бровді).

-Дістали таки Птахи ту геленджикську пукалку зенітно-ракетного комплексу, що ще 8 серпня з 9:25 по 12:51 здійснювала пуски 6 ракет,- довго донімала.

Три години горіла та пехкала позиція С-400 в Геленджику, на березі, безпосередньо поряд з катакомбами. Плюс інші 4 елементи хробачого ППО знищено вночі з 8 на 9 серпня, усі на території рф. Впольовано 3 судна тіньового флоту рф у Чорному морі (1 танкер та 2 суховантажі).

ППОпад від СБС продовжуватиметься.

Позиція ЗРК С-400 «Тріумф», нп Геленджик, краснодарський край, рф, 413 оп СБС «Рейд»

ЗРК «ТОР», нп Пудовий, ростовська обл., рф, 1 ОЦ СБС

ЗРГК «Панцир-С1», нп Ейськ, краснодарськи край, рф, 1 ОЦ СБС

РЛС «Подльот-К1», нп Головатівка, Ростовська обл., рф, 1 ОЦ СБС

РЛС «Каста 2Е2», нп Латоново, ростовська обл., рф 1 ОЦ СБС

1 нафтовий танкер, акваторія Чорного моря, 413 оп СБС «Рейд»

2 судна-суховантажу, акваторія Чорного моря, 413 оп СБС «Рейд», 412 ОБр СБС «Nemesis»