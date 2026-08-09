Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Україна отримала пропозицію, щоб розробити механізм мораторію на удари по кораблях у Чорному морі. росії також передали звернення.

Про це він сказав в інтерв’ю турецькому інформагентству Anadolu, передає Громадське.

Напередодні агентство Reuters писало, що після удару безпілотника по турецькому вантажному судну поблизу російського порту Новоросійськ, коли троє членів екіпажу зазнали поранень, Анкара закликала Україну та росію вжити заходів для гарантування безпеки судноплавства.

Тепер ж глава турецького МЗС сказав, що «їхні попередження справдилися», і тепер від ударів потерпають не лише військові судна, а й комерційні, зокрема іноземні.

За його словами, під удари потрапляють турецькі кораблі трьох категорій: ті, що ходять під прапором Туреччини, ті, якими країна володіє, а також судна з турецьким екіпажем.

На тлі цього Фідан заявив, що Туреччина закликала обидві сторони розробити механізм для оголошення мораторію на обстріли кораблів у Чорному морі — Україна вже отримала таку пропозицію, росії надіслали.

Фідан з журналістами підкреслили, що «війна поширилася на цивільних», коли мова йшла про атаки на логістику. Він також зазначив, що ні Україна, ні росія, не хочуть йти на поступки, поки мають військові спроможності.

«Роботу посередників у конфлікті зробив би легшою компроміс або “зустріч посередині”. Але коли ніхто не хоче йти на компроміс, війна буде продовжуватися, поки вони не будуть змушені піти на поступки», — сказав глава МЗС.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, вчора Туреччина обмежила рух через Босфор в Чорне море для комерційних суден, що йдуть у порти РФ і України