Щонайменше 8 людей постраждало внаслідок масованої комбінованої атаки ворога по Одещині цієї ночі.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Ворог застосував кілька десятків ракет та дронів: пошкоджено об’єкти інфраструктури та житлову забудову. Найбільший руйнувань зазнала Одеса. У двох районах пошкоджено та частково зруйновано кілька житлових будинків. Також вогнем знищено та пошкоджено автомобілі мешканців.

На жаль, постраждали восьмеро людей. Стан сімох із них лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Більшість отримали осколкові поранення.

На місцях ударів працюють рятувальники, медики та комунальні служби. Всім постражалим надається необхідна медична допомога. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини рф проти мирного населення.