У ніч на 09 серпня (з 18:00 08 серпня) противник атакував Одещину балістичними, протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами: Іскандер-М/С-400, Онікс, Х-31П (райони пусків ТОТ АР Крим, акваторія Чорного моря), крім того, випустив по Україні 202 ударних БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивні), Гербера та дрони-імітатори типу «Пародія», баражуючі боєприпаси «Бандероль» із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Основний напрямок удару – Одещина!

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 174 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, дрони інших типів, а також 5 баражуючих боєприпасів «Бандероль» на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях. Внаслідок протидії, кілька ворожих ракет ракет цілей не досягли, інформація щодо місць падіння уточнюється.

Від ІншеТВ. Сьогодні вперше Повітряні Сили навіть не назвали кількість ракет, які летіли на Україну.

Хоча Монітор повідомляє, що це була одна з найбільш масованих атак по Одесі за останній час. Атаковано енергетику, портову інфраструктуру, також постраждали житлові будівлі.

Ворог застосував близько

4х балістичних ракет Іскандер-М з Криму по Одесі;

3х балістичних ракет Іскандер-М по Маяках;

2х протикорабельні ракети 3м55 Онікс по Одесі.

Щонайменше 4х крилаті ракети s8000 “Бандероль”

Від 50х ударних БпЛА “Герань”.