У Такомі в американському штаті Вашингтон поліцейські знайшли покинутий вітрильник, на якому без людей жили кілька десятків котів. Тварин, які ховалися по закутках, довелося знімати з судна два дні.

Про подробиці історії розповіли поліція міста та низка місцевих медіа, передає Суспільне.

Уранці 6 серпня морський підрозділ поліції Такоми отримав повідомлення про покинутий човен, що стояв на якорі біля пляжу Оуен-Біч. Як повідомляє KIRO, сусіди спостерігали за судном у бінокль й розгледіли на ньому десятки котів, яких журналісти місцевої газети The News Tribune назвали «нетиповим екіпажем човна-привида».

«Найточніше це можна описати так: наче фільм студії Ghibli. Це був їхній човен, і вони всі розгулювали ним», — сказав речник поліції Джон Корреа.

Оскільки судно мало зареєстрованого власника, служба контролю за тваринами звернулася по ордер на його обшук. Коли дозвіл видали, інспектори служби контролю за тваринами разом із морським підрозділом поліції та криміналістами піднялися на борт.

«Ми потребували допомоги, щоб дістатися туди човном, а далі — складнощі із самим судном: там дуже тісно, і на вітрильнику багато закутків, де коти можуть ховатися», — сказала представниця служби контролю за тваринами.

Загалом поліцейські нарахували на борту вітрильника 31 тварину. Операція з порятунку зайняла два дні, проте в підсумку всіх котів розсадили по окремих переносках та відвезли до місцевого притулку. Хоча в заяві поліції йшлося, що багато котів недоїдали та виглядали наляканими, згодом у службі контролю повідомили, що тварини перебувають у «досить непоганому» стані. За словами представниці служби, їх точно годували та напували, хоча у тварин і є бліхи. За її оцінкою, коти пробули на судні тривалий час — імовірно, кілька місяців або довше.

Поліцейські встановили власника за реєстраційними номерами судна, однак зв’язатися з ним не змогли. Розслідування триває.

Коментуючи ситуацію, у службі контролю за тваринами наголосили, що люди часто заводять кількох котів — і не стерилізують їх, що призводить до проблем з відповідальністю за них та їхній стан.

«На жаль, вони роблять те, що роблять коти, — і котів стає більше», — сказала представниця служби.

У Такомі дозволено тримати не більше шести котів і собак разом, за більшу кількість загрожує штраф.