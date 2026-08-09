У липні 2026 року ринок нерухомості України продовжив рухатися різними темпами в окремих сегментах: ціни на житло переважно зростали, попит на новобудови знизився, а на ринку оренди попит активно зростав на тлі скорочення кількості оголошень, що підштовхнуло ціни вгору. Такі результати показує новий аналітичний звіт маркетплейсу перевіреної нерухомості DIM.RIA.

Ринок новобудов: попит продовжує падати, ціни лізуть вгору

Пропозиція

У липні 2026 року продовжують працювати 84% відділів продажу новобудов в Україні. Впродовж місяця в експлуатацію ввели 23 нових будинків на 35 секцій загалом: 8 секцій — у Київській (з них — 2 у Києві), 7 — у Львівській, 6 — у Рівненській, 4 — у Волинській, по 3 — в Івано-Франківській та Закарпатській, та по 1 — в Одеській, Тернопільській, Хмельницькій та Житомирській областях.

Ціни

У липні вартість квадратного метра у новобудовах переважно зростала. Найбільше за місяць ціни підвищилися у Миколаївській (+15,5%), Полтавській (+6,1%) та Хмельницькій (+4,1%) областях. Зниження середньої вартості квадратного метра зафіксовано у Кіровоградській (-3,9%) та Черкаській (-2,5%) областях.

Київ залишається найдорожчим містом за вартістю нового житла: середня вартість квадратного метра у липні становила $1 476/м² (+7% порівняно з червнем). Найдорожчі новобудови традиційно зосереджені у Печерському районі — середня вартість квадратного метра становить $2 683. Найдоступніші можна знайти у Деснянському районі, де середня ціна — $880/м².

Попит

Упродовж липня попит на новобудови продовжив падати по всій території України. Найпомітніше зменшення — у Києві (-21%), а також у Запорізькій (-38%), Харківській (-22%), Житомирській (-22%) та Дніпропетровській (-20%) областях.

Вторинний ринок: попит відновлюється, а ціни коливаються залежно від регіону

Пропозиція

Протягом липня кількість пропозицій на ринку продажу вторинного житла переважно збільшилась по регіонах. Найпомітніше зростання пропозиції відбулось у Києві (+47%), а також у Кіровоградській (+18%), Київській (+12%), Рівненській (+10%) та Сумській (+10%) областях.

Ціни

За даними DIM.RIA, ціни на вторинне житло змінювались нерівномірно в залежності від регіону. Найбільший стрибок у липні відбувся в Одеській (+5%) області. Значне падіння цін зафіксовано у Чернігівській (-6%) та Кіровоградській (-5%) областях.

Найнижча середня ціна за однокімнатну квартиру у липні зафіксована на Херсонщині — $17 тис. (порівняно з червнем ціна не змінилась). Найдорожче житло традиційно у Києві: середня вартість однокімнатної квартири в липні становила $89,5 тис.

Якщо аналізувати столицю детальніше: найдорожчим залишається Печерський район, де однокімнатна квартира на вторинному ринку в середньому коштує $180 тис., а найдоступнішим — Деснянський, де середня вартість такої квартири становить $49 тис.

Попит

Впродовж липня у більшості областей України попит на вторинне житло зростав. Найактивніше — у Сумській (+18%), Кіровоградській (+17%), Полтавській (+15%) та Одеській (+13%) областях. Падіння інтересу до купівлі вторинної нерухомості фіксувалось у Херсонській (-16%), Київській (-4%), Тернопільській (-4%) та Запорізькій (-4%) областях.

Ринок оренди: попит зростає, пропозиція скорочується, ціни йдуть вгору

Пропозиція

За даними маркетплейсу DIM.RIA, у липні кількість оголошень про оренду житла скоротилась практично у всіх регіонах. Найпомітніше падіння відбулось у Чернігівській (-20%), Сумській (-16%), Чернівецькій (-14%), Львівській (-13%) та Черкаській (-11%) областях.

Ціни

У липні 2026 року Київ залишається найдорожчим містом за вартістю оренди: середня ціна однокімнатної квартири становила 30 тис. грн, що на 11% більше, ніж у червні. На Закарпатті вартість оренди залишилася на рівні попереднього місяця — 22,5 тис. грн. У Львівській та Черкаській областях середня ціна оренди однокімнатної квартири досягла 20 тис. грн.

Найдешевше орендувати житло можна у Херсонській області: однокімнатна квартира в середньому коштує 3,8 тис. грн за місяць.

У столиці ціни на оренду в липні продовжили зростати у більшості районів міста. Найдорожча оренда в Печерському районі — 38 тис. грн (+6% порівняно з червнем), найдешевша у Деснянському — 13,5 тис. грн за однокімнатну квартиру (+4% до червня).

Попит

У липні інтерес до оренди продовжив активно зростати по всіх областях України. Найдинамічніше у Хмельницькій (+68%), Чернівецькій (+65%), та Дніпропетровській (+46%) областях. Найбільший дисбаланс між пропозицією та попитом у Тернопільській та Вінницькій областях: у середньому на 1 оголошення припадає 10 орендарів. У Києві — 2 орендарі на 1 оголошення.