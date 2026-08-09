Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 9 серпня:

Учора ворог атакував область БпЛА типу «Shahed». Станом на зараз без пошкоджень та постраждалих.

Баштанський район

Учора ворог три рази атакував БпЛА типу «Молнія» та FPV-дроном Привільненську, Снігурівську та Горохівську громади. Внаслідок атаки у м. Снігурівці постраждав 48-річний чоловік. Його стан – задовільний. Лікування проходить амбулаторно. Також пошкоджено АЗС. Крім того, у с. Новопетрівка пошкоджено складське приміщення сільськогосподарського підприємства. Постраждалих немає.