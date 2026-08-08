Ексголовнокомандувач ЗСУ, нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний долучився онлайн до найбільшого літнього книжкового фестивалю країни BestsellerFest у Львові, де презентував свою книгу “Моя війна” та підписав для читачів понад сотню примірників.

Про це повідомляє Еспресо.

Одна з умов участі авторів у фестивалі — особиста присутність на подіях чи автограф-сесіях, однак через зайнятість Залужного організатори погодили компромісний формат: наперед підготували обмежену партію вже підписаних генералом книжок, а саме обговорення з автором відбулося онлайн.

Модерувала презентацію Ярина Мельник, представниця видавництва “Вавилонська бібліотека”, яке видало книгу Залужного. За її словами, на фестивалі Залужний бере участь не як політик, а саме як автор: “У нас немає політика на цьому фестивалі, але в нас є свобода мислення і свобода вияву. Для нас важливо, щоб були дуже різні люди, які створюють літературу”.

Під час презентації Залужний розповів про задум книги: “Коли ти дорослішаєш, у тебе з’являється мета. Коли ти бережеш свої принципи і мету, у тебе з’являється план. А коли з’являється план, з’являється моя війна — війна з власними страхами, війна з людьми, які будуть намагатися потягнути тебе на дно, війна з обставинами, які постійно виштовхуватимуть і провокуватимуть”, — сказав він.

За словами Залужного, писати книгу саме як мемуари він не хотів принципово.

“Дуже не хотілося, щоб з’явилося слово “мемуари”. Хотілося закрутити сюжет саме як роман”, — пояснив він, додавши, що радився з дружиною та видавцями, аби уникнути цього формату. Це його перший літературний досвід, і, за словами Залужного, він отримав “безліч критики” й водночас “безліч позитивних моментів”. Друга частина книги, за його словами, вже більше балансує між романом і роздумами, ніж між романом і мемуарами.

Головна редакторка видавництва “Старого Лева” та засновниця фестивалю Мар’яна Савка розповіла більше про саму книгу. За її словами, “Моя війна” вийшла наприкінці 2024 року і протягом 2025-го була одним із національних бестселерів; наразі видавництво готує вже другий наклад. Книга розповідає про становлення Залужного — дитинство, навчання, життя родини, період АТО та початок повномасштабного вторгнення, — і більше зосереджена на характері, життєвому шляху, принципах і цінностях, ніж на суто мемуарному викладі подій.

“Моя війна” презентована як перша частина трилогії — за задумом мають з’явитися ще “Наша війна” та “Їхня війна”, однак коли саме, наразі невідомо. Загалом книга вже знайшла понад 37 тис. читачів.