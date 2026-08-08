Рішення про ліцензії на виробництво Patriot прийнято, але через бюрократію розгортання триватиме від 12 місяців.

Про це президент України заявив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.

-Рішення є, воно було прийнято президентом та іншими важливими державними інституціями США. Україна має отримати відповідні ліцензії. Бюрократія, як я сказав, з’їдає життя, бо з’їдає час. В інших державах, не тільки в США, а й в Європі — старі правила і процедурні речі. Ти хочеш перестрибнути, але не всюди можеш це зробити, — сказав Зеленський.

Він також зазначив, що компанії Raytheon, Lockheed Martin та Fire Point зараз спільно працюють над ще одним антибалістичним проєктом. Цей проєкт може випередити за часом процес розгортання виробництва ракет для комплексів Patriot.

-Це може бути швидше ніж час на виробництво ракет для Patriot, я дуже надіюсь на це. Ми дуже всі хочемо, ми робимо все для цього. Я не можу просто сказати, що це буде через місяць-два-три. Я так не хочу казати. Давайте ми зробимо це. Дай Бог, щоб наші інженери, конструктори — я дуже в них вірю, у нас дуже талановиті хлопці. Я вважаю, що Fire Point і одна державна компанія, не говорю назву, що вони змогли народити зараз балістичну ракету.

Але багато хто не хоче, щоб Україна мала власну балістику, зауважив Зеленський.

-В світі не дуже багато людей і компаній, які хочуть такого конкурента. Розумієте, що таке балістика в Україні? Розумієте, що таке своя балістична ракета або своя антибалістична? На Європейському континенті поки що ППО, яке збиває балістику, не існує свого… І з’являється Україна.

Зеленський також прокоментував удари РФ по українській логістиці.

-Я б не радив Росії продовжувати бити українську логістику, тому що ми чітко вивчили, що таке логістика Росії,.

За його словами, Україна вже має напрацювання щодо ураження російських логістичних центрів і продовжує відповідні операції.

Відповів президент і на питання щодо участі у війні Північної Кореї.

-Північнокорейці час від часу з’являються на території Російської Федерації. Ми це бачимо, ми це знаємо. Якщо спочатку йшлося про сотні, потім тисячі, то зараз прийнято рішення, щоб від 30 до 50 тисяч північнокорейців були на території Росії. Вони вивчають цю війну, і якщо ми говоримо про кризи та загострення в іншому напрямку, в Тихому океані, які можуть бути загрозою для інших держав азійського напрямку, то, безумовно, Північна Корея буде отримувати досвід сучасної війни під Росією.

Ми вже знаходили ракети Північної Кореї на території України. Сьогодні це вже визнаний факт. Це абсолютно зрозуміло, що Північна Корея буде нарощувати досвід сучасної війни, буде отримувати ліцензії від Росії, буде отримувати від них усі військові інструменти. Ми це чітко розуміємо.

Тому, на мій погляд, Республіка Корея повинна мати більш тісне співробітництво з Україною. Ми відкриті. Ми б дуже хотіли отримати підтримку від Південної Кореї у вигляді того дефіциту, який у нас є. Це системи протиповітряної оборони. А ми готові працювати і в напрямку Drone Deal тощо. У них є юридичне обмеження згідно з Конституцією. Але ми б хотіли співробітництво й розраховуємо на це, наші дипломати спілкуються.