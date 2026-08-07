Колишній міністр оборони Михайло Федоров дав інтерв’ю Сергію Стерненку, у якому знову зробив кілька суперечливих заяв. Наприклад, що він зараз “не має жодного морального права займатися якимись іншими речами”, окрім того, як бути очільником Міністерства оборони.

“У мене немає жодного морального права зараз займатися якимись іншими речами. Піти в бізнес там, чи щось там відкрити”. “Бо поки люди боряться за завтрашній день… лунає моє прізвище, і взагалі люди вірять в те, що це можливо зробити- і сьогодні, не маючи такого “ні”, я вважаю, що у нас завжди є шанси. Але як би не сталося, дуже важливо розуміти, що сьогодні у нас в країні немає міністра оборони. Є виконуючий обов’язки”, – наголосив Федоров.

Юридично, як пояснив екс-міністр, це означає, що заступник стає в.о., тобто не є членом уряду. “Він ходить на засідання Кабміну, але він не може голосувати на рішення уряду. Це може бути як тимчасове явище, але це не може бути довго”. “Дуже важливо, щоб у всього процесу був певний дедлайн. І в Україні, яка воює, врешті решт з’явився міністр оборони”, – додав Федоров.

Він також сказав, що не очікував такої підтримки від людей.

“Звичайно я не очікував, що буде лунати моє прізвище на протестах на вулицях наших міст. Але для мене це також сигнал, що росіянам не вдалося взяти в полон нашу демократію, взяти її в заручники, що люди активні, хочуть змін, відслідковують все, що відбувається в країні, попри обстріли”, – наголосив екс-міністр.

Федоров пояснив, чому сам не виходить на протести.

“Як тільки я б десь з’явився, це б сприймалося багатьма українцями, які вийшли не за мене, а за підтримку реформ, як політичні кроки”, – роз’яснив він, додавши, що “якщо наша з вами задача – зупинити війну, то ми боремося за те, щоб були повноваження робити це на посаді міністра оборони”.

Відповідаючи на питання, чи зв’язувався з ним президент Володимир Зеленський за останній час, Федоров сказав: “Були певні у нас комунікації”.

Окремо він розповів, що перше, що я зробив, – показав “план війни” в.о. міністра оборони Євгенію Хмарі. “І сподіваюся, що він далі буде реалізовуватися”, – сказав екс-міністр.

Федоров також запевнив, що комунікація із власником та керівником SpaceX Ілоном Маском продовжується.

“Ми в комунікації з Маском: останній раз кілька днів тому спілкувалися… І це, скажімо так, складна задача зараз, як досягнути результату, який нам потрібно досягнути в цій комунікації”, – сказав він.

Федоров нагадав, що на початку цього року вдалося домовитися про відключення Starlink на території України для росіян, тому що був страшенний ризик як для цивільної інфраструктури, так і для ударів по українським F-16, ЗРК Patriot та іншим військовим цілям.

“І зараз комунікація триває, там не можу казати всі деталі, але зробимо все для того, щоб досягнути результату”.

Він також зазначив, що робота Росія над створенням власної системи супутникового зв’язку загрожує великою небезпекою для України, і цьому також необхідно протидіяти.