Про кричущий випадок розповідають одеські пабліки. На зараз інформація така: 5 серпня 2026 року в Чорноморську на Одещині співробітники ТЦК силоміць затримали та доправили до військкомату полковника СБУ, де утримували його понад 10 годин.

Офіцера відпустили лише після того, як керівництво ТЦК перевірило його службове посвідчення і встановило його статус.

За словами потерпілого, під час інциденту у нього забрали сумку з 55 тисячами гривень, яку не повернули після звільнення. Поліція з’ясовує обставини.

Станом на сьогодні офіційних коментарів від СБУ, ТЦК, ДБР або Міністерства оборони щодо інциденту в Чорноморську немає. Справа перебуває на етапі досудового з’ясування обставин поліцією.