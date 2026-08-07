Росія атакує цивільні судна в українських портах і вздовж морського коридору, намагаючись повторити сценарій 2022 року. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише Кореспондент.

“Росія намагається досягти такого ж результату зараз, атакуючи цивільні судна в українських портах та вздовж морського коридору України. Наслідки для світу можуть бути такими ж серйозними, як і у 2022 році”, – наголосив він.

Сибіга нагадав, що після блокади українських морських портів у 2022 році світовий індекс цін на продовольство зріс більш ніж на 25%. За його словами, це створило серйозну продовольчу небезпеку для мільйонів людей.

Міністр закликав країни, які можуть постраждати від таких дій, публічно висловити свою позицію та посилити тиск на Москву, щоб припинити атаки на свободу судноплавства і глобальну продовольчу безпеку в Чорному морі.