У ніч на 5 серпня Київ вчергове опинився під масованою атакою ракет і дронів. Наразі наслідки фіксуються на понад 7 локаціях у Голосіївському, Оболонському, Деснянському та Святошинському районах Києва.

За даними місцевої влади, у місті пошкоджено житлову інфраструктуру, виникли пожежі на складах, а у Голосіївському районі стався витік аміаку, який вже локалізували.

Знищений логістичний центр Нової пошти, Епіцентр, склади з продовольством.

На зараз відомо про загиблу жінку і 24 постраждалих.

У Київській області ворог бив по складах та іншій інфраструктурі. “Станом на зараз наслідки ворожої атаки фіксуються у Бучанському, Броварському та Фастівському районах області”, – повідомили у Київській ОВА.

В результі ракета РФ вбила жінку на Київщині, ще понад 20 осіб постраждали, про що мова йшла у Telegran Київської ОВА.