Тверський суд Москви задовольнив позов російської Генпрокуратури та визнав Організацію українських націоналістів (ОУН) та Українську повстанську армію (УПА), а також 10 історичних діячів українського націоналістичного руху, включно з політичним лідером ОУН Степаном Бандерою та командиром УПА Романом Шухевичем, поплічниками нацистської Німеччини у злочинах проти радянських громадян під час Другої світової війни.

Про це 4 серпня повідомили російські державні засоби інформації, пише «Радіо Свобода».

Посилаючись на дані російських та білоруських архівів, Генпрокуратура РФ стверджує, що ОУН та УПА вчинили такі злочини, як «Львівський погром, Бабин Яр, Хатинь, Волинська різанина», а також «злочини проти євреїв, партизанів та жителів Білорусі».

Серед згаданих у позові є також Андрій Мельник, Микола Арсенич, Тарас Боровець, Дмитро Клячківський, Микола Козак, Мирон Матвієйко, Ярослав Стецько.

ОУН та УПА раніше були визнані в Росії екстремістськими організаціями, особисто щодо Бандери та Шухевича російський суд ухвалив рішення вперше.

ОУН – політична організація українських націоналістів, яка боролася за створення незалежної української держави. УПА – Українська повстанська армія – збройне партизанське формування українських націоналістів часів Другої світової війни та післявоєнного періоду, яке діяло здебільшого на території Західної України під політичним контролем Степана Бандери. Своєю метою УПА називала створення незалежної України – без контролю з боку Польщі, СРСР та нацистської Німеччини.

Частина діячів ОУН на початку Другої світової війни шукала шляхів до співпраці з Німеччиною, але ці намагання були марними – окупаційна влада негативно сприйняла проголошення 30 червня у Львові Акту відновлення Української держави, багато діячів націоналістичного українського руху зазнали переслідувань або й страти.

Твердження про участь ОУН чи УПА у вбивстві євреїв у Бабиному Яру чи жителів Хатині також не відповідають історичній дійсності. Події на Волині (у польській і російській оцінці «Волинська різанина», українські історики трактують це як «Волинську трагедію» обох народів) – масові вбивства польського населення Волині у 1943–1944 роках, відповідальність за які польська сторона покладає на УПА. Факт масових убивств поляків на Волині визнають і українські історики, водночас звертаючи увагу, що під час українсько-польського конфлікту у регіоні значних жертв зазнало й українське населення.

Російська влада використовує історичну політику для звинувачення нинішньої влади України в «нацизмі». Крім того, суди в Росії останнім часом ухвалили рішення про визнання дій нацистських окупаційних військ на території СРСР «геноцидом радянського народу». Нюрнберзький процес у 1946 році, визнавши злочинними багато дій нацистів, не згадував про «геноцид радянського народу».

Як повідомляло Інше ТВ, Не в УПА і Бандері справа – більшість поляків проти вступу України в ЄС