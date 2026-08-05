Сьогодні, 5 серпня, атакований і горить один із найбільших розподільчих центрів Wildberries в Олексині (Тульська область) площею 194 500 м².

Логістичний центр був відкритий у 2022 році та відігравав ключову роль у зберіганні й розподілі товарів. Хаб забезпечував покриття Тульської, Калузької, Орловської, Брянської, Курської, Липецької, Рязанської та інших прилеглих областей Центральної Росії, а також частково розвантажував логістичні центри Московського регіону.

За наявними кадрами, пожежа охопила значну або повну частину комплексу.