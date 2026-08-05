Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.08.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 452 880 (+1 130) осіб
танків – 12 242 (+5) од.
бойових броньованих машин – 25 084 (+5) од.
артилерійських систем – 47 396 (+65) од.
РСЗВ – 2 002 (+2) од.
засоби ППО – 1 540 (+2) од.
літаків – 439 (+0) од.
гелікоптерів – 354 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 2 134 (+10) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 444 455 (+1 715) од.
крилаті ракети – 5 007 (+0) од.
кораблі / катери – 34 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 130 266 (+449) од.
спеціальна техніка – 4 495 (+3) од.
Дані уточнюються.