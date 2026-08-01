Цієї ночі ударні БПЛА атакували окуповані Луганськ, Должанськ, Зугрес і Севастополь. За попередньою інформацією, в Зугресі під ударом попала Зуєвська ТЕС, після чого на об’єкті енергетичної інфраструктури виникла пожежа. У Севастополі також повідомляється про пожежу, що спалахнула після серії вибухів.

У Севастополі виникли пожежі після прильотів по позиціях росРЕБ і росПВО, повідомляє моніторингова група “Кримського вітру” з посиланням на дані супутникової зйомки.

Усього передплатники нарахували 8 вибухів, скільки з них було прильотів, невідомо.

1.На мисі Фіолент – 475-й окремий центр радіоелектронної боротьби (в/ч 60135) – підрозділ ЧФ Росії, на озброєнні якого складаються потужні комплекси радіоелектронної боротьби, включаючи системи стратегічного призначення. На озброєнні перебувають стратегічний комплекс РЕБ «Мурманськ-БН», мобільні системи «Красуха-2» та «Красуха-4», а також станції перешкод «Житель» та «Інфауна».

У ніч з 26 на 27 липня 2026 року ГУР вразило там станцію комплексу РЕБ “Мурманськ-БН”.

2.Район висот Кая-Баш – позиція в/год ППО.

У Керчі фіксуються пожежі на територіях залізничного батальйону та невідомої в/частини, а також ландшафтна пожежа, повідомляє моніторингова група “Кримського вітру” з посиланням на дані супутникової зйомки.

1630-й окремий колійний залізничний батальйон – військова частина 98546 НД рф.

Також пожежа на території військової частини, розташованої поряд.

Стрілянина та вибухи в Керчі та околицях тривали з перервами всю ніч.

Стрілянина в районі Керченського мосту зафіксована о 07.36